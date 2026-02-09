4 Patas

Rescatan a Toby, perrito abandonado y con lesiones en diferentes partes del cuerpo: autoridades explican cómo prevenir estos casos

El hecho fue reportado en Ciudad de México, luego de que el canino fuera abandonado en una alcaldía.

Redacción 4 Patas
9 de febrero de 2026, 1:01 p. m.
Perro rescatado en Ciudad de México
Perro rescatado en Ciudad de México Foto: X @AlcaldiaAO

Un caso de maltrato animal causó indignación en Ciudad de México (CDMX), luego de que un perrito identificado como Toby, fuera abandonado en la Alcaldía Álvaro Obregón. El canino, según los reportes de las autoridades, presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo.

El rescate se realizó en la calle Coacota, esquina con Otiapan, tras una denuncia de la comunidad. Este llamado lo atendió de manera inmediata la Alcaldía Álvaro Obregón, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y en coordinación con diversas instituciones.

Al lugar acudieron representantes de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Dirección General Jurídica de la alcaldía, personal de Protección Civil y miembros de la Dirección General de Desarrollo Social.

Tras llevar a cabo esta acción, se confirmó que el canino se encontraba en condiciones de abandono dentro de un domicilio en la colonia Zenón Delgado, perteneciente a la demarcación de la Ciudad de México, motivo por el que fue retirado y puesto a disposición de especialistas.

Durante la valoración inicial, según informó el medio Infobae México, se constató que el perro, de tamaño mediano y con una edad aproximada de nueve años, presentaba heridas en las cuatro patas, así como en la cara y área genital, además de inflamación y molestias abdominales, lo que reflejaba un marcado deterioro en su estado de salud.

A raíz de sus condiciones, Toby fue trasladado a una protectora independiente, donde actualmente se encuentra recibiendo atención veterinaria y cuidados médicos especializados que son fundamentales para garantizarle una mejor calidad de vida.

Así es posible prevenir el maltrato animal

Tras atender la denuncia por maltrato animal, la Alcaldía Álvaro Obregón reiteró su compromiso con la protección y el bienestar de los animales, y recordó que en la Ciudad de México es posible prevenir este tipo de casos mediante las siguientes medidas:

  • Proporcionar alimentación adecuada, agua limpia y atención veterinaria constante a los animales de compañía.
  • Garantizar espacios seguros, limpios y apropiados según su especie y tamaño.
  • Educar a niños y adultos sobre la importancia del bienestar animal y el respeto hacia todas las especies.
  • Esterilizar tanto a perros como a gatos para evitar la sobrepoblación y el abandono.
  • Supervisar el comportamiento de las mascotas y evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad.
En caso de hacer una denuncia por maltrato animal, las autoridades recordaron la importancia de brindar información clave, incluyendo fotografías, videos, dirección exacta y una descripción de los hechos.

