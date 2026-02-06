4 patas

¿Cuántos años humanos tiene su perro? Esta es la forma correcta de calcularlo, según expertos

Conocer cuántos “años humanos” tiene realmente un perro permite ajustar mejor su alimentación, rutinas de ejercicio y controles médicos.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 7:04 p. m.
Primer plano de la cara de un perro sostenido en manos de una niña.
Foto: Getty Images

La presencia de perros en los hogares colombianos se ha consolidado como un elemento central en la vida familiar. De acuerdo con estadísticas oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerca del 60 % de las viviendas del país conviven con al menos un canino, lo que posiciona a los perros como la mascota preferida a nivel nacional y refleja el estrecho vínculo emocional que existe.

Ante esto, durante décadas, ha surgido una creencia popular, clara y aparentemente sencilla: un año de vida de un perro equivale a siete años humanos. Esta fórmula, repetida de generación en generación, se convirtió en una verdad aceptada sin mayor cuestionamiento.

Sin embargo, el médico veterinario Israel Pérez Asín, popular en redes sociales bajo el nombre de @tuveterinarionline, señaló que esta fórmula básica surgió por ser fácil de aplicar, aunque aclaró que no refleja de manera precisa cómo ocurre realmente el proceso de envejecimiento en los perros.

“Si sigues pensando que un año de perro son siete de humanos, estás muy equivocado”, precisó el veterinario experto.

Foto: Getty Images

Según el especialista, el proceso de envejecimiento en los perros no sigue una progresión uniforme, por lo que establecer una comparación directa con la edad humana resulta poco precisa. Para ejemplificarlo, explica que durante el primer año de vida los perros experimentan un desarrollo acelerado, equivalente a cerca de 15 años humanos, ya que en ese periodo alcanzan fases similares a la adolescencia en las personas.

En el segundo año, la edad del perro se aproxima a unos 24 años humanos, etapa en la que el animal deja atrás la fase juvenil y entra en la adultez. A partir de ese momento, el ritmo al que envejece varía según aspectos como el tamaño, la raza y sus condiciones particulares, lo que impide aplicar una fórmula universal válida para todos los canes.

El carácter del perro pesa más que su tamaño al vivir en un departamento.
Foto: Getty Images

El veterinario también resalta que los perros de razas pequeñas suelen envejecer más despacio y tener una mayor expectativa de vida en comparación con los de gran tamaño. Por esta razón, algunas razas pequeñas pueden vivir entre 13 y 16 años, e incluso más en casos específicos, mientras que los perros grandes suelen presentar una longevidad menor.

Estas diferencias confirman que no existe un cálculo único capaz de reflejar con exactitud la equivalencia entre la edad canina y la humana. Por ello, los expertos recomiendan que los dueños se informen adecuadamente y ajusten la alimentación, los cuidados y los controles veterinarios de sus mascotas según la etapa real de vida en la que se encuentren, dejando de lado creencias simplificadas que pueden afectar su salud y bienestar.

