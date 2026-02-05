4 Patas

‘Snoopy Run Fest’ llega a Bogotá con la carrera más esperada: requisitos y detalles para participar con su mascota

Para garantizar una participación amplia e incluyente, la organización estructuró tres recorridos adaptados a diferentes edades y niveles de exigencia.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 9:28 p. m.
El evento propone un espacio incluyente donde corredores, familias y animales de compañía compartirán la ruta
El evento propone un espacio incluyente donde corredores, familias y animales de compañía compartirán la ruta Foto: Getty Images

Bogotá será el escenario, el próximo 15 de marzo, de un evento deportivo inédito que promete reunir a corredores, familias y amantes de los animales. El Snoopy Run Fest celebrará su primera edición en Colombia y en Suramérica de habla hispana, con una propuesta que combina la práctica del running con una experiencia recreativa en la que las mascotas, especialmente los perros, ocupan un lugar central.

La carrera se desarrollará en los senderos verdes aledaños al Parque Germania, en la localidad de Santa Fe, y marcará el inicio de una gira nacional. Además, los organizadores anunciaron que el evento también llegará a Medellín el 26 de julio y a Cali el 4 de octubre, con el objetivo de llevar esta experiencia deportiva y familiar a distintas regiones del país.

Snoopy Run Fest es un evento diferente que ofrece la oportunidad de compartir el amor por el running en familia y con mascotas.
Snoopy Run Fest es un evento diferente que ofrece la oportunidad de compartir el amor por el running en familia y con mascotas. Foto: Snoopy Run Fest (API)

El Snoopy Run Fest también se distingue por su enfoque solidario y su apoyo a la protección animal. En alianza con el Instituto de Protección y Bienestar Animal, el evento destinará una parte del valor de las inscripciones a cuatro fundaciones previamente seleccionadas, recursos que serán invertidos en procesos de rescate, atención y cuidado de animales en distintas regiones del país.

Para garantizar una participación amplia e incluyente, la organización estructuró tres recorridos adaptados a diferentes edades y niveles de exigencia. La ruta 3K Kids y Mascotas está dirigida a niños desde los 4 años acompañados por un adulto y permite correr con hasta dos perros; la categoría 5K Recreativa está habilitada para participantes a partir de los 12 años; y la distancia 10K Competitiva está reservada exclusivamente para corredores mayores de 18 años.

El participante al momento de su inscripción podrá escoger entre tres tipos de kits según su distancia.
El participante al momento de su inscripción podrá escoger entre tres tipos de kits según su distancia. Foto: Getty Images

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 1 de marzo de 2026, con un valor de $190.000. Durante el proceso de registro, los corredores podrán seleccionar uno de los tres kits de competencia, de acuerdo con la distancia elegida, mientras que las mascotas también contarán con un kit especial diseñado para su participación en la carrera.

Collar o pechera: ¿cuál es el mejor para pasear a su perro?

Los paquetes incluyen elementos como camiseta deportiva, toalla y botilito conmemorativo, además de totebag, número de atleta y medalla al finalizar el recorrido.

A esto se suma el servicio de hidratación durante la jornada y la cobertura de un seguro médico. Con esta propuesta, el evento busca convertir las calles de Bogotá en un escenario de actividad física, bienestar y convivencia, donde los participantes puedan compartir la experiencia junto a sus animales de compañía bajo el sello de Snoopy.

El evento propone un espacio incluyente donde corredores, familias y animales de compañía compartirán la ruta

