Collar o pechera: ¿cuál es el mejor para pasear a su perro?

El vínculo entre las familias colombianas y sus mascotas es cada vez más fuerte, y eso también se refleja en el gasto destinado a su bienestar. De acuerdo con proyecciones de Euromonitor, para finales de 2026 los hogares del país invertirán alrededor de 6,1 billones de pesos en productos y servicios para animales de compañía.

Dentro de ese universo, los accesorios para el paseo diario ocupan un lugar clave. Elegir entre collar o pechera no es una decisión menor y de acuerdo con lo mencionado por el portal Ladra, esto depende del comportamiento y las necesidades de cada perro, señalando las diferentes ventajas que tendría cada uno dependiendo las necesidades.

Pechera: comodidad y mayor control en la caminata

Las pecheras, conocidas popularmente como arneses, han ganado terreno en los últimos años por una razón sencilla: reparten mejor la fuerza cuando el perro va sujeto a la correa. En lugar de concentrar la tensión en el cuello, el ajuste se apoya en el pecho y el torso, lo que reduce molestias y posibles lesiones, especialmente en animales que suelen jalar durante el paseo.

Este tipo de accesorio suele ser una alternativa recomendada para perros grandes o muy enérgicos, ya que facilita el manejo y da una sensación de mayor control. Algunos modelos incluso ayudan a corregir el tirón constante, pues redirigen el movimiento del animal y evitan que avance con toda su fuerza hacia adelante.

Este tipo de accesorio reduce la presión en el cuello y aporta mayor comodidad al perro al caminar. Foto: Getty Images

También resultan prácticas para razas pequeñas o perros con cuello sensible, donde un tirón brusco podría generar más riesgos. Bien ajustada, una pechera disminuye la posibilidad de que el animal se suelte accidentalmente y salga corriendo, algo que preocupa a muchos cuidadores en zonas concurridas.

¿Qué tan bueno es que las mascotas consuman comida cruda? Esto es lo que debe saber

Collar: simplicidad y seguridad para perros tranquilos

De acuerdo con Ladra, si el perro camina relajado junto a la persona y no suele tirar de la correa, el collar puede ser la opción más práctica.

Es rápido de colocar, ocupa menos espacio y, en muchos casos, resulta más cómodo para el animal, ya que no cubre tanto su cuerpo.

“Es esencial elegir un material que sea suave y no cause rozaduras o irritación en la piel de tu perro. Además, asegúrese de que el accesorio tenga un acolchado adecuado, especialmente en las áreas de mayor contacto, como el pecho y el cuello”, señala Ladra.

La practicidad es una de las razones por las que muchos dueños siguen optando por el collar en los paseos diarios. Foto: Getty Images

La mayoría de los modelos permiten colocar una placa con los datos de contacto, algo esencial si el perro se pierde. Algunos, incluso, incluyen detalles como luces LED o materiales reflectantes, ideales para paseos nocturnos.