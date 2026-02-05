Ni Border Collie ni Dálmata: las 3 razas de perros más tranquilas para vivir en un apartaestudio

Vivir en un espacio reducido no es un obstáculo para compartir la vida con un perro. Lejos de las razas hiperactivas o de gran tamaño, existen compañeros de cuatro patas que encajan mejor en la dinámica de un apartaestudio: silenciosos, equilibrados y con una notable capacidad de adaptación.

De acuerdo con orientaciones de especialistas en comportamiento canino y con listados difundidos por Bow Wow Meow (empresa australiana dedicada a los seguros para mascotas), hay razas que destacan por su calma y facilidad para la vida urbana.

Compañeros serenos que se sienten a gusto entre cuatro paredes

Entre las opciones más recomendadas aparece el Cavalier King Charles Spaniel, un perro pequeño que suele conquistar por su carácter dulce y su apego a las personas.

No se trata de una raza inquieta ni demandante en términos de ejercicio: disfruta de la compañía, de los ratos tranquilos en casa y de paseos moderados.

No requiere grandes espacios ni actividad intensa para mantenerse equilibrado. Foto: Getty Images

Su temperamento afable lo hace encajar tanto con personas mayores como con dueños activos, siempre que haya contacto humano frecuente. Es un perro que no necesita grandes espacios para estar bien y que, de hecho, se muestra especialmente cómodo en interiores.

Otra alternativa habitual en entornos urbanos es el Bulldog francés. De tamaño compacto y aspecto inconfundible, este perro se adapta con facilidad a la rutina de sus dueños. No destaca por ladridos constantes y suele mantener un comportamiento equilibrado dentro del hogar.

Su tamaño reducido facilita la convivencia en espacios urbanos. Foto: Getty Images/Image Source

Es juguetón, cercano y muy apegado a su familia, lo que lo convierte en un excelente compañero para departamentos. Eso sí, no tolera bien la soledad prolongada: es una raza que necesita presencia y vínculos cercanos para mantenerse emocionalmente estable.

Pequeños, tranquilos y con personalidad propia

La lista se completa con el Lhasa Apso, una raza de origen tibetano conocida por su tamaño reducido y su carácter independiente. Aunque puede convivir sin problemas en apartamentos, no es un perro para cualquiera: es inteligente, alerta y algo testarudo, por lo que requiere límites claros y una educación constante.

Se adapta mejor a hogares tranquilos y con adultos, ya que no suele tolerar juegos bruscos.

El Lhasa Apso combina tamaño pequeño con una personalidad independiente. Foto: Getty Images

Pese a su apariencia calmada, el Lhasa Apso necesita estimulación diaria y rutinas estables para evitar conductas no deseadas. Los especialistas recuerdan que muchos problemas de comportamiento no son innatos, sino consecuencia del entorno y de la forma en que se le educa. Con paseos regulares, atención y normas claras, puede convertirse en un compañero equilibrado incluso en espacios pequeños.