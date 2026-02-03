Indignante: perro corrió varios metros detrás de un carro luego de que fuera abandonado en una vía de Santander

En las últimas horas se hizo viral un video en redes sociales donde se muestra a un perrito corriendo detrás de un carro tras aparentemente ser abandonado en plena carretera.

“Indignante caso en Santander. Un perrito fue abandonado en plena vía y corrió desesperado detrás del vehículo de placas DLN344 que lo dejó tirado. Ciudadanía exige a las autoridades rastrear, investigar y sancionar a los irresponsables que abandonaron al animal”, dice la denuncia del perfil Colombia Oscura de la red social de X.

Este video generó gran indignación en las plataformas digitales por varios ciudadanos que comentaron el video, donde expresaron su inconformismo por esta situación.

El animal se muestra visiblemente cansado tras correr por varios metros. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @ColombiaOscura

“Ojalá alguien lo haya recogido, un buen samaritano lo haya encontrado y dado hogar; que con placa ayuden a ubicar a quien le abandonó y reciba el castigo que, como en Colombia, todas las leyes para castigar al que hace daño son suaves, por lo que la gente mala no frena su actuar”, dijo una usuaria en X.

En el video se logra ver al perrito desesperado siguiendo a un vehículo de color gris, marca Renault, donde en algunas ocasiones se mete en contravía para no perderle el rastro al carro.

“Debe ser sancionado el conductor, dueño del perro, por abandono; la ley debe ser dura, drástica, fuerte en casos tan evidentes de maltrato animal”, mencionó otro usuario en la misma red social.

#URGENTE 🚨🚨🚨 Indignate caso en Santander 😡😡😡 Un perrito fue abandonado en plena vía y corrió desesperado detrás del vehículo placas DLN344 que lo dejó tirado. Ciudadanía exige a las autoridades rastrear, investigar y sancionar a los irresponsables que abandonaron al animal. pic.twitter.com/KJBztgb7GU — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 2, 2026

De acuerdo con algunas personas que comentaron el video, los hechos se habrían presentado en la vía hacia el municipio de La Mesa de los Santos en Santander.

“En una autopista como esa, imposible salvarlo, ningún vehículo puede detenerse si el animalito corre, más en contramano, Dios mío, qué perversidad impune”, argumentó otro cibernauta.

El video, que dura cerca de un minuto, finaliza sin que el perro, quien se muestra visiblemente cansado, alcance al carro mientras este sigue su camino sin aparentemente importarle lo sucedido. Por el momento, se desconoce el paradero del animal.