10 razas de felinos que son consideradas las más raras del mundo y por qué

En la lista se destaca desde el exótico gato ashera hasta el encantador cornish rex. Conozca cuáles son sus características.

10 de febrero de 2026, 12:42 p. m.
Razas de gatos
Razas de gatos Foto: Getty Images

Aunque tradicionalmente los perros han sido catalogados como el mejor amigo del hombre, desde hace varios años los gatos han ganado un lugar protagónico en millones de hogares alrededor del mundo, consolidándose como una de las mascotas preferidas por muchas personas.

Su carácter independiente, combinado con momentos de afecto y cercanía, los convierte en compañeros ideales, especialmente para quienes viven solos o tienen poco tiempo.

No obstante, un detalle de estos felinos que los hace mucho más auténticos es su diversidad de razas y las características que los distinguen, encontrando entre ellas el exótico gato ashera o el encantador cornish rex, entre otros.

Estas son las 10 razas de felinos que son consideradas las más raras del mundo

1. LaPerm

Esta raza se distingue por su pelaje largo y rizado. No obstante, uno de sus rasgos más llamativos es que muchos machos nacen sin pelo y, en varios casos, lo pierden nuevamente, pasando por diferentes mudas a lo largo de su vida, explica el portal Experto Animal.

Gatos LaPerm
Gato LaPerm de color marrón blanco chocolate con pelaje largo y rizado. Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Ashera

El gato ashera, de acuerdo con el sitio web Lepardland Bengal, criadero profesional de gatos bengalíes situado en España, se distingue porque es un híbrido entre varias especies.

3. Cornish rex

Esta raza de gatos se caracteriza por ser musculosos, de forma delgada y esbelta, por lo que son más pesados de lo que parece.

Tiene orejas grandes y cabeza estrecha, lo que hace que sus ojos se vean grandes, mientras que sus patas son largas.

4. Sphynx

También conocido como gato esfinge, se caracteriza por aparentar no tener pelaje, aunque en realidad presentan una capa de vello muy fino y corto, casi imperceptible por el ojo y el tacto humano.

Su cuerpo es robusto y tiene ojos grandes, de temperamento afectuoso, pacífico y dependiente.}

Gatos Sphynx
Gato sphynx tumbado en el sofá perezosamente con las patas cruzadas Foto: Getty Images

5. Exotic shorthair

Esta raza de gato, según Experto Animal, surgió del cruce entre un british shorthair y un american shorthair. Se distingue por su pelo corto, contextura robusta y cuerpo redondeado.

Tiene ojos grandes, nariz corta y chata, y orejas pequeñas, características que le dan una expresión facial tierna y dulce.

6. Elfo o duende

Se le denomina así por su parecido a esa criatura mítica. Esta raza surgió del cruce entre un gato sphynx y un curl americano. Al no tener pelo, suelen bañarse más frecuentemente que las otras razas.

7. Scottish fold

El gato scottish fold es de tamaño mediano, con cabeza redonda, ojos grandes, orejas pequeñas y dobladas hacia adelante, por lo que parece un búho.

Otras características que lo distinguen de otras razas son sus pies redondos y cola gruesa.

8. Levkoy ucraniano

Sus principales características son la poca cantidad de pelaje, orejas dobladas, ojos grandes y almendrados de colores brillantes. Su cabeza larga y plana, y su perfil angular.

Levkoy ucraniano
Gato esfinge negro de raza pura aislado sobre fondo blanco. Raza levkoy ucraniana. Foto: Getty Images/iStockphoto
9. Peterbald

Esta raza de tamaño medio, originaria de Rusia, surgió del cruce entre un donskoy y un gato oriental de pelo corto.

Tienen poco pelaje, orejas largas, patas ovaladas y largas y un hocico en forma de cuña.

10. Munchkin

Es de tamaño mediano con las patas más cortas de lo normal, tal como sucede con los perros salchicha. A pesar de eso, no tiene problemas para saltar y correr como el resto de razas.

