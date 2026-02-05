4 Patas

¿Cómo mantener a su gato activo en casa si cuenta con poco tiempo? Seis actividades efectivas

Este tipo de prácticas son esenciales para el bienestar general de cualquier felino.

5 de febrero de 2026, 5:04 p. m.
Gato gris juguetón con juguete en la alfombra
Gato gris juguetón con juguete en la alfombra Foto: Getty Images

Aunque los gatos son conocidos por su carácter independiente y su capacidad para entretenerse solos durante largos periodos de tiempo, esto no quiere decir que no necesiten atención de su dueño.

Al igual que los perros, los gatos también necesitan fortalecer el vínculo emocional con su compañero humano y participar en actividades que estimulen su mente y su cuerpo. Esto no solo contribuye a su bienestar físico y emocional, sino que también refuerza la relación de confianza entre ambos.

Por eso, si desea que su gato se mantenga activo y saludable, pero dispone de poco tiempo, a continuación se presentan algunas actividades sencillas y eficaces que ayudan a mejorar su calidad de vida:

1. Elegir juguetes interactivos

De acuerdo con el Hospital Veterinario Asturias, este tipo de juguetes son ideales para incentivar al gato a jugar, manteniendo activa su atención.

Entre estos elementos se destacan las varitas con plumas, punteros láser o cañas para simular caza. Lo único que se requiere es mover unos 10 minuto, ya sea en la mañana o noche, motivándolo para que salte y corra.

2. Instalar rascadores y árboles para gatos

Estas estructuras verticales con plataformas o repisas, incentivan al gato a trepar y fomentan el movimiento constante sin supervisión diaria.

A esto se pueden sumar trampas o cuevas para explorar y, si hay más de un gato en casa, animarlos a jugar juntos.

Es importante estimular el juego en los gatos.
Es importante estimular el juego en los gatos. Foto: Getty Images

3. Usar dispensadores de comida poco convencionales

Otra forma efectiva de incentivar el ejercicio en los gatos es mediante la alimentación interactiva, señala la misma fuente. Para ello se requiere pasar de servir la comida en un simple plato a utilizar juguetes dispensadores o rompecabezas alimenticios.

Al usar estos dispositivos, los felinos sienten la necesidad de resolver pequeños “desafíos” para acceder a su comida, contribuyendo de manera significativa a su salud física y mental.

4. Crear espacios de juegos

Un circuito elaborado con cajas o túneles de cartón son excelentes opciones para mantener activo a un gato. En esos juguetes caseros se pueden esconder snacks para estimular olfato e incentivar la exploración en minutos.

5. Descargar aplicaciones para gatos

Actualmente, la tecnología también puede ser una gran aliada para entretener a un gato y mantenerlo activo. Esto es posible con algunas aplicaciones que incluyen juegos especiales para gatos, diseñados para incentivarlos a “cazar” o perseguir animales, luces láser virtuales u otras animaciones.

Además, varios cuentan con sonidos llamativos que despiertan su interés y aportan a su estimulación.

6. Jugar con pelotas ligeras

Jugar con una pelota ligera es una forma sencilla y muy efectiva de estimular a un gato, ya que despierta su instinto natural de caza y le permite mantenerse activo. Además, es una actividad que previene la obesidad y aburrimiento.

