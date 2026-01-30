4 Patas

Video l Así es el gato que se volvió viral por extraña condición en su pelaje

Aunque no es el único felino que presenta esta particularidad, en redes ha despertado mucha curiosidad. Conozca qué hay detrás de su apariencia.

30 de enero de 2026, 7:01 p. m.
Esta condición hace que un gato nazca con dos conjuntos distintos de ADN.
En redes sociales, especialmente en TikTok, se ha vuelto viral el video de un gatito que despertó la curiosidad de los internautas, debido a una particular condición en su pelaje, visible a simple vista y poco común entre los felinos.

Se trata de una llamativa tonalidad bicolor en el rostro que lo hace tener una apariencia única. Esta anomalía, según explica la institución educativa online Centro Europeo de Másteres y Posgrados (Cemp), corresponde a un fenómeno genético conocido como quimerismo.

De acuerdo con la entidad, este término se refiere a la presencia de dos o más poblaciones celulares genéticamente distintas dentro de un mismo individuo, en este caso un felino.

En este contexto, un artículo publicado en el sitio web Catit, de España, explica que esta condición en los gatos se produce a causa de “una composición genética especial” que hace que el color de pelaje sea completamente diferente en cada lado de la cara, marcado por una clara línea divisoria en el medio.

A este tipo de felinos de pelaje tan singular se les conoce como gatos quimera, una denominación poco conocida para muchas personas, aunque es probable que más de una vez hayan visto alguno sin saberlo.

“El quimerismo ocurre cuando dos embriones en etapa temprana se fusionan en el útero para formar un solo individuo. Entonces, dos embriones de gato al final se convierten en un gatito”, señala la fuente.

Como resultado, surgen los llamados gatos quimera, que poseen dos conjuntos distintos de ADN, una condición que puede manifestarse en dos colores o patrones de pelaje diferentes en cada lado de su rostro y, en algunos casos, en otras partes del cuerpo.

Por otro lado, precisa que el término proviene de la mitología griega, en la que la Quimera era una criatura formada por partes de distintos animales.

Entre tanto, el periódico digital español Deia detalla que, aunque los gatos quimera no son estrictamente una especie de felino, sí se distinguen por esta condición que los hace únicos, aportándoles un rasgo personal sin restarles el encanto y la ternura que los caracteriza.

De hecho, debido a esta particularidad, se han vuelto muy populares en las redes sociales, donde los videos y fotografías en los que aparecen suelen acumular miles de seguidores, “me gusta” y comentarios en los que muchos comentan acerca de su condición, pero también de lo tiernos que se ven independientemente de las diferencias que tiene su pelaje con otros gatos más comunes.

Video l Así es el gato que se volvió viral por extraña condición en su pelaje

