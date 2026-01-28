Adopción de gatos en Bogotá: guía completa con horario y requisitos para 2026

Adoptar una mascota, ya sea un perro o un gato, es considerado por defensores de los animales y organizaciones especializadas como un acto de amor profundo que va más allá de la emoción del momento al tenerlos en los brazos, ya que requiere responsabilidad y mucho compromiso para asegurar su bienestar.

Así que si es una persona que cuenta con estas cualidades puede adelantar ese proceso de adopción en Bogotá, gracias al plan de adopciones gratuito de gatos que ofrece el Distrito, una iniciativa orientada a brindar a cada felino un hogar adecuado, donde pueda recibir cuidado, protección y afecto por el resto de su vida como integrante de una familia.

No obstante, además de estar seguro de poderle brindar un hogar lleno de amor y sentir que cuenta con la responsabilidad de cuidarlo, es necesario cumplir con otros requisitos adicionales que exige la Unidad de Cuidado Animal (UCA) del Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

En este espacio especializado hay gatos que han sido víctima de maltrato y que han sido rescatados por el Escuadrón Anticrueldad. Una vez ingresan al refugio, los felinos comienzan un proceso de rehabilitación, tras el cual son incluidos en el programa de adopción.

Requisitos para adoptar un gato en Bogotá

Con el propósito de asegurarles un lugar seguro y definitivo para vivir, las personas interesadas deben cumplir los siguientes requisitos establecidos:

Ser mayor de edad. En caso de no contar con la edad suficiente para adoptar, uno de los padres de familia o adulto responsable deberá hacerse cargo de este proceso. Presentar copia de cédula de ciudadanía. Otro requisito que exige el Instituto de Protección y Bienestar Animal es tener a la mano una fotocopia de un recibo público de cualquier estrato. Si este documento se olvida al momento de iniciar el proceso, es fundamental hacerlo llegar después para continuar sin inconvenientes.

Por otro lado, para adoptar un gato, es indispensable llevar un guacal ya que, de lo contrario, no es posible trasladarlo hasta su nuevo hogar.

Horario y lugar para realizar el proceso de adopción

Si desea participar en este programa y tener un nuevo integrante en su hogar, las jornadas de adopción se realizan directamente en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), de domingo a domingo, excepto los días festivos.

La dirección exacta del lugar es carrera 106A # 67-02, barrio El Muelle. El horario de atención que se maneja es de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.