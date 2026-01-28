4 Patas

Adopción de gatos en Bogotá: guía completa con horario y requisitos para 2026

Uno de los requisitos fundamentales para llevar a cabo el proceso de adopción es ser mayor de edad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción 4 Patas
28 de enero de 2026, 4:06 p. m.
Gatitos callejeros en adopción.
Gatitos callejeros en adopción. Foto: Getty Images

Adoptar una mascota, ya sea un perro o un gato, es considerado por defensores de los animales y organizaciones especializadas como un acto de amor profundo que va más allá de la emoción del momento al tenerlos en los brazos, ya que requiere responsabilidad y mucho compromiso para asegurar su bienestar.

Así que si es una persona que cuenta con estas cualidades puede adelantar ese proceso de adopción en Bogotá, gracias al plan de adopciones gratuito de gatos que ofrece el Distrito, una iniciativa orientada a brindar a cada felino un hogar adecuado, donde pueda recibir cuidado, protección y afecto por el resto de su vida como integrante de una familia.

¿Tiene Sisbén A o B? Así puede acceder a consultas veterinarias gratuitas para su mascota

No obstante, además de estar seguro de poderle brindar un hogar lleno de amor y sentir que cuenta con la responsabilidad de cuidarlo, es necesario cumplir con otros requisitos adicionales que exige la Unidad de Cuidado Animal (UCA) del Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

En este espacio especializado hay gatos que han sido víctima de maltrato y que han sido rescatados por el Escuadrón Anticrueldad. Una vez ingresan al refugio, los felinos comienzan un proceso de rehabilitación, tras el cual son incluidos en el programa de adopción.

4 Patas

Asesinaron a Orelha, un perrito callejero que recibió brutales heridas, y su caso inició una campaña de “justicia” en redes

4 Patas

Realizarán jornada de esterilización clínica para animales con condiciones especiales en Bogotá

4 Patas

Indignante, estos son los detalles de los animales silvestres rescatados en Bogotá: eran tenidos como mascotas

4 Patas

¿Tiene Sisbén A o B? Así puede acceder a consultas veterinarias gratuitas para su mascota

4 Patas

El trabajo perfecto para los amantes de los animales sí existe: en Italia lanzan una oferta laboral irresistible

4 Patas

Medellín abre iniciativa que busca la adopción de animales mayores: 349 “viejitos” de La Perla buscan un hogar definitivo

4 Patas

La desgarradora carta con la que abandonaron a dos perritos en una veterinaria: “Les ruego y les suplico”

Confidenciales

Se busca a la familia que rescató a Naomi, una gata perdida en el norte de Bogotá

4 Patas

Incendio en una casa fue ocasionado accidentalmente por un gato: autoridades explican cómo ocurrió

4 Patas

La razón por la que debería dejar una prenda de vestir en el lugar donde duerme su gato

Requisitos para adoptar un gato en Bogotá

Con el propósito de asegurarles un lugar seguro y definitivo para vivir, las personas interesadas deben cumplir los siguientes requisitos establecidos:

  1. Ser mayor de edad. En caso de no contar con la edad suficiente para adoptar, uno de los padres de familia o adulto responsable deberá hacerse cargo de este proceso.
  2. Presentar copia de cédula de ciudadanía.
  3. Otro requisito que exige el Instituto de Protección y Bienestar Animal es tener a la mano una fotocopia de un recibo público de cualquier estrato. Si este documento se olvida al momento de iniciar el proceso, es fundamental hacerlo llegar después para continuar sin inconvenientes.

Por otro lado, para adoptar un gato, es indispensable llevar un guacal ya que, de lo contrario, no es posible trasladarlo hasta su nuevo hogar.

Tras denuncias ciudadanas, autoridades rescatan a dos perritos por presunto maltrato sexual en el sur de Bogotá

Horario y lugar para realizar el proceso de adopción

Si desea participar en este programa y tener un nuevo integrante en su hogar, las jornadas de adopción se realizan directamente en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), de domingo a domingo, excepto los días festivos.

La dirección exacta del lugar es carrera 106A # 67-02, barrio El Muelle. El horario de atención que se maneja es de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Más de 4 Patas

Gatitos en una jaula en un refugio de animales.

Adopción de gatos en Bogotá: guía completa con horario y requisitos para 2026

La violencia contra un perro callejero encendió alertas sobre crueldad animal y responsabilidad de menores.

Asesinaron a Orelha, un perrito callejero que recibió brutales heridas, y su caso inició una campaña de “justicia” en redes

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal habilitó 2.200 turnos para esterilización de animales de compañía en Bogotá.

Realizarán jornada de esterilización clínica para animales con condiciones especiales en Bogotá

Los operativos fueron en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño.

Indignante, estos son los detalles de los animales silvestres rescatados en Bogotá: eran tenidos como mascotas

el beneficio gratuito al que pocos saben que pueden acceder con el Sisbén

¿Tiene Sisbén A o B? Así puede acceder a consultas veterinarias gratuitas para su mascota

Cuidado de mascotas

El trabajo perfecto para los amantes de los animales sí existe: en Italia lanzan una oferta laboral irresistible

Medellín lanzó una estrategia para visibilizar a los animales mayores que suelen quedar relegados en los procesos de adopción.

Medellín abre iniciativa que busca la adopción de animales mayores: 349 “viejitos” de La Perla buscan un hogar definitivo

Esta historia se conoció en redes sociales.

La desgarradora carta con la que abandonaron a dos perritos en una veterinaria: “Les ruego y les suplico”

La separación ocurrió cuando la salud de un adulto mayor ya no le permitió seguir en casa.

Gatito busca hogar tras quedar abandonado luego de que su dueño fuera internado en un asilo: “la vejez los separó”

El Distrito desmintió que se trate de una fosa común de perros

Aclaran que los restos óseos hallados en calle Sexta con avenida NQS en Bogotá corresponderían a huesos de especie porcina

Noticias Destacadas