El trabajo perfecto para los amantes de los animales sí existe: en Italia lanzan una oferta laboral irresistible

La oportunidad laboral está orientada a incorporar un nuevo perfil profesional enfocado en el cuidado emocional y el bienestar de las mascotas.

Redacción 4 Patas
27 de enero de 2026, 4:43 p. m.
Esta oferta podría ser el trabajo de los sueños para los amantes de los animales.
Esta oferta podría ser el trabajo de los sueños para los amantes de los animales. Foto: Getty Images

¿Se imagina encontrar el trabajo ideal en el que acariciar mascotas sea la actividad principal durante una jornada de ocho horas? Esta es una labor con la que, probablemente, muchos amantes de los animales sueñan y que hoy deja de ser una idea lejana para convertirse en una realidad.

Lo mejor de todo es que se trata de un empleo remunerado, como cualquier otro, en el que las horas transcurren brindando apoyo emocional y velando por el bienestar de esos amigos peludos que se han convertido en parte fundamental de los hogares en el mundo.

No obstante, por ahora, es un trabajo que se encuentra solamente en el sur de Italia, en Traviano, un pequeño municipio de la provincia de Lecce. Allí, la Clínica Veterinaria del Salento se animó a dar un paso innovador al lanzar una oferta laboral centrada exclusivamente en la búsqueda de una nueva figura profesional dedicada al bienestar emocional de los animales.

Esta oportunidad laboral que está brindando la hace a través del Operador de Bienestar Animal (OBA), una iniciativa que, más allá de atender la salud física de las mascotas, también busca priorizar su equilibrio emocional y comportamental.

La información sobre esta oferta laboral fue publicada en las redes sociales oficiales de la clínica (@clinicaveterinariadelsalento), en las que indican que, en el marco de esta oportunidad de trabajo, ya han empezado a formar a quienes desean convertir este sueño en profesión.

Por eso, a partir de diciembre, se han llevado a cabo varios cursos para formar a personas dedicadas a cuidar el bienestar emocional de las mascotas.

En cuanto a las condiciones del trabajo, la clínica veterinaria detalla que la labor consiste en dedicar ocho horas diarias a interactuar con los animales, acompañarlos de manera constante, acariciarlos y contribuir a la reducción de sus niveles de estrés, especialmente en entornos clínicos o durante procesos de cuidado prolongado.

Para poder postularse a esta oferta y ejercer esta labor, también explica que los aspirantes deben completar un programa de formación integral, compuesto por 10 módulos y diseñado para garantizar un trabajo profesional, ético y responsable.

El programa cuenta con clases teóricas y prácticas, que se extienden hasta junio de 2026, relacionadas con la gestión del estrés animal, comunicación no verbal, normas de higiene y colaboración con veterinarios.

Adicionalmente, los participantes deben realizar 150 horas de prácticas dentro de la propia clínica veterinaria, donde aplican los conocimientos adquiridos en un entorno real y, de este modo, pueden desempeñar ese papel clave en diferentes refugios de animales, asociaciones de protección animal y servicios de cuidado a domicilio.

Un dato importante para tener en cuenta, en caso de estar interesado en esta propuesta, es que está dirigida tanto a cuidadores de mascotas, educadores caninos y voluntarios, como a personas que desean vincularse al ámbito veterinario desde un enfoque no clínico.

