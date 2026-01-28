4Patas

¿Cómo reconocer señales de alerta en gatos cuando su estado de salud es crítico?

Uno de los signos de deterioro en la salud de un gato suele ser un cambio marcado en su personalidad.

28 de enero de 2026, 10:36 p. m.
Estas son las señales de que su gato tiene algún problema de salud. Foto: Alcaldía de Cali

Los gatos suelen manifestar cambios físicos y conductuales cuando su estado de salud se deteriora de forma severa. De acuerdo con investigaciones, esas señales no siempre son evidentes en las etapas iniciales, lo que suele dificultar su detección oportuna. Identificar estos cambios a tiempo permite evaluar la necesidad de atención veterinaria o de cuidados especiales.

Uno de los primeros signos de deterioro en la salud de un gato suele ser un cambio marcado en su personalidad. Animales habitualmente sociables pueden volverse huraños, retraídos o mostrar conductas agresivas de forma repentina, una reacción asociada al dolor físico o al malestar general. En otros casos, algunos gatos buscan un contacto más constante con sus cuidadores durante este periodo.

El abandono del aseo personal es otra señal relevante. Los felinos sanos dedican gran parte de su tiempo a limpiar su pelaje, por lo que dejar de hacerlo sugiere una debilidad extrema o el avance de enfermedades crónicas.

La falta de energía impide que el animal mantenga esta rutina básica, lo que se convierte en un indicador visible de deterioro físico.

La alimentación también suele verse afectada en gatos con problemas de salud graves. La pérdida del apetito aparece como uno de los signos más comunes y puede estar asociada a dolor, enfermedades gastrointestinales, insuficiencia renal, trastornos metabólicos o procesos oncológicos.

Esos cambios conducen a una reducción notable de la masa muscular y a una pérdida de peso acelerada. En pocos días, las costillas y los huesos de la espalda pueden volverse prominentes al tacto.

Los cambios en la respiración constituyen una de las señales más delicadas. Variaciones en la frecuencia respiratoria o cardíaca indican la presencia de cuadros graves. Una respiración rápida o superficial requiere la consulta inmediata con un médico veterinario, ya que estos desajustes advierten sobre un deterioro severo de los sistemas internos.

La temperatura corporal también ofrece información clave. Los gatos sanos mantienen un promedio cercano a los 38 grados centígrados. El descenso por debajo de los 37 grados señala problemas de alta complejidad. En gatos de edad avanzada, la hipotermia clínica suele vincularse con fallos orgánicos o infecciones generalizadas.

El comportamiento social del gato también ofrece información relevante sobre su estado de salud. Algunos animales buscan un contacto constante con sus dueños durante esta etapa, ya que las caricias y el afecto pueden brindar calma en momentos de vulnerabilidad.

Otros, en cambio, optan por el aislamiento y encuentran refugio en lugares oscuros o rincones tranquilos de la vivienda, evitando la presencia de personas u otros animales.

