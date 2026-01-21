4 Patas

Ley cambia las reglas para tener mascotas en conjuntos residenciales: impondrían requisito a dueños

Los dueños de mascotas deberán registrarlas ante la administración de sus conjuntos residenciales.

21 de enero de 2026, 10:52 p. m.
La Ley 007 de 2024 busca proteger a los animales en zonas comunes de edificios.
La Ley 007 de 2024 busca proteger a los animales en zonas comunes de edificios. Foto: Generada con IA

Un proyecto de ley busca actualizar las reglas de convivencia en los conjuntos residenciales, poniendo especial atención en la protección de los animales y en la relación entre vecinos.

Ley plantea cambios para tener mascotas en conjuntos residenciales

La iniciativa pretende modificar la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal, para “El objetivo es llenar esos ‘vacíos’ legales que hoy generan roces, especialmente cuando se trata de animales que llegan a las zonas comunes y terminan siendo cuidados por la comunidad.”, según señaló el Senado.

Legisladores destacan que los cambios apuntan a resolver conflictos generados por animales en las zonas comunes. Foto: Getty Images

Los impulsores de la norma insisten en que la medida no busca imponer límites estrictos, sino asegurar la seguridad de los animales y prevenir situaciones que puedan generar conflictos o accidentes dentro de los inmuebles sometidos a propiedad horizontal.

Registro obligatorio: un requisito clave para los dueños de mascotas

La Ley 007 de 2024 plantea que los propietarios o arrendatarios que tengan perros o gatos deben registrar a sus mascotas ante la administración de la copropiedad. En palabras del Senado, “si tienes una mascota, deberías registrarla ante la administración de tu edificio”.

El registro deberá incluir información básica como: nombre del animal, edad, quién es su dueño y si está esterilizado”. Además, la administración será responsable de entregar estos datos a las alcaldías locales para “tener un mejor control y cuidado animal en la ciudad”.

Mujer regañando a su perro
El registro incluirá datos básicos: nombre del animal, edad, propietario y si está esterilizado. Foto: Getty Images

El incumplimiento de esta obligación podría generar sanciones según lo definan los reglamentos internos del conjunto, establecidos por la Asamblea y la administración. La norma ya superó su primer debate en el Senado, pero aún requiere tres debates adicionales antes de entrar en vigencia.

“La idea no es solo poner reglas, sino proteger la vida de los animales y evitar que sufran maltratos o accidentes dentro de las copropiedades”, reitera el comunicado del senado.

