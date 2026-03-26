Ataque despiadado a un pequeño capibara deja ocho detenidos y preocupante diagnóstico del animalito

Un nuevo caso de maltrato animal ha generado indignación en Brasil tras conocerse la agresión brutal contra un capibara en la ciudad de Rio de Janeiro, donde ocho personas fueron detenidas por su presunta participación en los hechos.

Violento ataque en un barrio de Río

El incidente ocurrió durante la noche del viernes al sábado en Ilha do Governador, un sector cercano al aeropuerto internacional. Según informaron las autoridades, los agresores —entre ellos dos menores de edad— golpearon al animal con palos y barras de hierro en un acto que ha sido ampliamente repudiado.

Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la zona, la policía logró identificar a los responsables y proceder a su captura pocas horas después. El caso ha sido asumido por las autoridades locales como un ejemplo grave de violencia contra la fauna urbana.

En un sector cercano al aeropuerto, el capibara fue golpeado y los responsables detenidos horas después. Foto: AFP

“Es un acto de extrema crueldad contra un ser que no representaba absolutamente ninguna amenaza”, declaró el comisario encargado de la investigación, Felipe Santoro, citado por el diario O Globo.

Un animal emblemático de la fauna urbana

El capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), conocido también como carpincho o chigüire, es el roedor más grande del mundo y una especie común en diversas zonas de Brasil.

Con un aspecto similar al de un castor de gran tamaño, estos animales suelen habitar en libertad en áreas cercanas a cuerpos de agua, como lagunas o ríos, especialmente en ciudades como Río de Janeiro, donde su presencia forma parte del paisaje cotidiano.

En los últimos años, además, el capibara ha ganado popularidad en redes sociales y productos infantiles, convirtiéndose en una figura cada vez más reconocida.

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Diagnóstico preocupante y atención especializada

Tras el ataque, el animal —un macho de aproximadamente 65 kilos— fue trasladado al Centro de Atención de Animales Silvestres de la universidad Universidad Estacio, donde permanece bajo observación médica.

“Hace 22 años que atendemos a animales silvestres de Río y nunca había recibido un carpincho víctima de una agresión de este tipo”, describió el lunes a la AFP Jeferson Pires, veterinario y biólogo responsable del centro.

El especialista dio el diagnóstico del animalito y comentó la gravedad de las heridas: “Sufre un traumatismo craneal, un edema con sangre alrededor del ojo izquierdo y varias lesiones en la espalda”.

El diagnóstico es delicado: “Sufre un traumatismo craneal, un edema con sangre alrededor del ojo izquierdo y varias lesiones en la espalda”. Foto: AFP

El estado de la capibara ha sido calificado como delicado, lo que mantiene en alerta a los profesionales que la atienden.

Indignación creciente por maltrato animal en Brasil

Este caso se suma a otros episodios recientes que han encendido el debate sobre la protección de los animales en Brasil. En enero, la muerte de un perro callejero, también víctima de una golpiza por parte de adolescentes, provocó una fuerte reacción social e incluso comentarios de la primera dama, Rosangela “Janja” da Silva.

Organizaciones defensoras de animales han reiterado la necesidad de endurecer las sanciones y fortalecer la educación sobre el respeto hacia la vida silvestre, en medio de una preocupación creciente por la repetición de estos hechos.

*Con información de AFP.