Pensión de sobrevivientes: qué pasa cuando muere un afiliado que aún no se había jubilado

Cuando una persona que estaba cotizando al sistema pensional colombiano fallece antes de jubilarse, sus familiares directos pueden tener derecho a una pensión de sobrevivientes que les ayude a enfrentar la pérdida de ingresos.

Esta prestación está contemplada en el marco legal del país y es gestionada por la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales (UGPP).

A diferencia de la pensión regular que se paga a quienes ya alcanzaron la edad y semanas necesarias para retirarse, la pensión de sobrevivientes por muerte de un afiliado no pensionado se activa cuando el fallecido cotizó al menos 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su muerte y existan beneficiarios que cumplan con los requisitos definidos por la ley.

¿Quiénes pueden solicitarla?

Los beneficiarios están determinados por la legislación vigente y pueden incluir al:

• Cónyuge o compañero(a) permanente.

• Hijos menores de edad o hasta 25 años si están estudiando.

• Padres que dependían económicamente del fallecido.

• Hermanos en situación de discapacidad que dependían del afiliado.

Para acceder a esta pensión, los solicitantes deben demostrar el vínculo y la dependencia económica con el afiliado fallecido, aportando documentación que respalde su reclamación.

Documentos necesarios

La UGPP exige una serie de documentos para iniciar el trámite de pensión de sobrevivientes, entre los que se encuentran:

• Formulario único de solicitud debidamente diligenciado.

• Copia de la cédula de identidad de los solicitantes y del causante.

• Registro civil de defunción del afiliado.

• Certificados de nacimiento de los hijos y otros documentos que prueben parentesco.

• Registro civil de matrimonio o declaración juramentada en caso de compañera(o) permanente.

• Historia laboral actualizada que demuestre las semanas cotizadas.

La UGPP es la entidad encargada de verificar los requisitos y autorizar el pago. Foto: AFP

Además de estos requisitos, los hijos que se encuentren estudiando deben presentar un certificado de matrícula que acredite su condición académica, y quienes tengan alguna discapacidad deben contar con la certificación oficial correspondiente.

¿Cuánto tiempo tarda el proceso?

La UGPP gestiona la documentación y verifica el cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley antes de reconocer la pensión. Aunque no hay un plazo único para todos los casos, se recomienda realizar el trámite lo antes posible tras el fallecimiento para evitar retrasos en la liquidación del beneficio.

La pensión de sobrevivientes por muerte de un afiliado no pensionado es un derecho que busca proteger a los familiares más cercanos cuando pierden el sustento económico de un trabajador activo.

Conocer los requisitos, reunir la documentación y presentar la solicitud ante la UGPP son pasos esenciales para activar este apoyo económico que está respaldado por la normativa pensional colombiana.