Economía

Empresas deben prepararse para la jornada laboral de 42 horas: contratos y reglamentos internos tendrán que actualizarse

Las empresas deben modificar sus políticas internas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

22 de enero de 2026, 2:09 a. m.
Reforma laboral trae cambio para quienes renuncian a su empleo.
Reforma laboral trae cambio para quienes renuncian a su empleo. Foto: Getty Images

Este año, las empresas deberán ejecutar el último tramo de la Ley 2101 de 2021, reduciendo la jornada máxima legal de 44 a 42 horas semanales.

Sin embargo, no se trata de un simple cambio en beneficio de los trabajadores, pues esta transición les exige a las compañías un reajuste administrativo y jurídico para evitar sanciones que, según la gravedad, podrían alcanzar los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por reforma laboral y alza del salario mínimo se perderán 734.000 empleos formales, estiman economistas de Bancolombia

De acuerdo a una encuesta de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), que consultó a más de 170 empresas de todos los tamaños en 26 departamentos del país, más del 70% de las compañías opina que la reducción de la jornada laboral les implicará sobrecostos.

Las empresas deben modificar sus horarios.
Las empresas deben modificar sus horarios. Foto: adobestock

Para conocer más del tema, SEMANA habló con Alexander Grajales, director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales, quien explica que este es uno de los puntos más críticos que las áreas de recursos humanos deben anticipar, pues al trabajar menos tiempo por el mismo salario mensual, el valor de la hora ordinaria sube.

Empresas

Cámara Colombo Ecuatoriana se pronunció y solicitó al presidente de Ecuador no imponer medidas paraarancelarias a Colombia

Empresas

Acoplásticos expresa preocupación por medidas arancelarias impuestas por Ecuador: “Tendría un impacto directo”

Empresas

La Rebaja S.A.S. se consolidará como un gestor farmacéutico, señala la Superintendencia de la Economía Solidaria

Empresas

La SIC da a conocer la nueva información sobre la solicitud de integración empresarial entre Ecopetrol S. A. y Grenergy Renovables S. A.

Empresas

La Iata envía comunicación a MinTransporte: “Queremos manifestar nuestra preocupación respecto a la decisión del Gobierno nacional”

Empresas

Comenzando el año y ya esta empresa está agobiada con los bloqueos que frenan su operación

Empresas

Netflix apuesta todo al efectivo para asegurar la compra de Warner Bros

Empresas

Con gasolina cara en Colombia se vendió más el Acpm, que sigue siendo subsidiado

Cápsulas

Crece la implementación de las MGA en el mundo: ¿podrían integrarse al mercado asegurador colombiano en 2026?

Emprendimiento

Emprender sin capital: cinco modelos digitales ganan terreno en Colombia

Este nuevo valor es la base para calcular recargos nocturnos, dominicales y horas extras. El desafío se duplica al cruzarse con la Reforma Laboral (Ley 2466 de 2025), ya que esta norma estipula que en 2026 los recargos nocturnos comenzarán a las 7:00 p.m. y el recargo dominical llegará al 100%.

“El presupuesto de nómina variable debe calcularse por completo; una hora extra dominical nocturna costará significativamente más que hoy, no solo por el aumento porcentual de la reforma, sino porque la base horaria es más alta debido a la reducción de la jornada”, advierte Grajales.

Para garantizar el cumplimiento y evitar demandas por reliquidación de nómina, las empresas deben actualizar de inmediato sus documentos internos. De acuerdo con el experto de Grupo Soluciones Legales, los Contratos Individuales de Trabajo (especialmente los de término fijo y aprendizaje) y el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) deben reflejar los nuevos horarios y el ajuste del divisor para el pago de horas.

Las implicaciones de subir el salario mínimo 23% van más allá de la inflación. Cinco sectores en donde más se siente el golpe

Sin embargo, Grajales advierte sobre un error común que podría derivar en litigios; se trata de intentar compensar la reducción de tiempo eliminando periodos de descanso, como el tiempo de almuerzo. No obstante, esta práctica está catalogada como ilegal, por lo que puede acarrear investigaciones y sanciones por parte del Ministerio. Otro de los aspectos que las empresas deben considerar es la desconexión laboral en esquemas híbridos o de teletrabajo, pues el control de las 42 horas en remoto sigue siendo una obligación del empleador.

Pese a ello, no todo son costos adicionales para las compañías colombianas, ya que la Ley 2101 también establece que, una vez implementada la reducción de la jornada al 100 %, los empleadores quedarán exonerados de conceder el “Día de la Familia” (Ley 1857 de 2017) y los espacios para actividades recreativas y culturales de la Ley 50 de 1990.

A partir del 15 de julio de 2026, el reconocimiento de estos días será potestad del empleador, quien podrá decidir si los mantiene como un beneficio extralegal o de bienestar.

Reducción de la jornada laboral en Colombia elimina dos beneficios clave: ‘No se incluyen en el horario’.
Reducción de la jornada laboral en Colombia elimina dos beneficios clave: ‘No se incluyen en el horario’. Foto: Agencia 123rf

El directivo de Grupo Soluciones Legales concluye que el 2026 les exigirá a las empresas dejar de ver la reducción de la jornada como un trámite de horarios y empezar a gestionarla como una reestructuración financiera y jurídica integral para proteger su rentabilidad y reputación; pues el Ministerio del Trabajo y la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales) intensificarán la vigilancia para evitar la evasión en la base de cotización de aportes derivada de cálculos erróneos en los nuevos recargos.

“La preparación debe empezar hoy para evitar que la reducción de la jornada se convierta en un pasivo judicial impagable”, afirma Grajales.

Más de Empresas

Reforma laboral trae cambio para quienes renuncian a su empleo.

Empresas deben prepararse para la jornada laboral de 42 horas: contratos y reglamentos internos tendrán que actualizarse

Costco presentó una demanda para recuperar millones en aranceles pagados y frenar la política comercial de emergencia del gobierno de Trump

Cámara Colombo Ecuatoriana se pronunció y solicitó al presidente de Ecuador no imponer medidas paraarancelarias a Colombia

Según datos del gremio Acoplásticos, el uso de las bolsas plásticas en los mercados formales ha caído más de un 60 %.

Acoplásticos expresa preocupación por medidas arancelarias impuestas por Ecuador: “Tendría un impacto directo”

Drogas La Rebaja cuenta actualmente con 1017 puntos de venta en todo el país. El presidente Gustavo Petro ha dicho que estos establecimientos comerciales serán destinados a la distribución de los medicamentos del mercado institucional, es decir, como dispensarios, y así llegar a las zonas apartadas del país. Foto: Copservir / El País.

La Rebaja S.A.S. se consolidará como un gestor farmacéutico, señala la Superintendencia de la Economía Solidaria

Superintendencia de Industria y Comercio

La SIC da a conocer la nueva información sobre la solicitud de integración empresarial entre Ecopetrol S. A. y Grenergy Renovables S. A.

IATA envió un duro comunicado

La Iata envía comunicación a MinTransporte: “Queremos manifestar nuestra preocupación respecto a la decisión del Gobierno nacional”

La huelga sigue, pues se han resuelto las diferencias entre las partes. La pelota está en la cancha del Mintrabajo.

Comenzando el año y ya esta empresa está agobiada con los bloqueos que frenan su operación

Estrenos que llegan a Netflix este miércoles 7 de enero de 2026.

Netflix apuesta todo al efectivo para asegurar la compra de Warner Bros

ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINA

Con gasolina cara en Colombia se vendió más el Acpm, que sigue siendo subsidiado

César Loza

César Eduardo Loza, nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol, destacó que “vender el Permian es impactar su estabilidad”

Noticias Destacadas