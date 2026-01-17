Por reforma laboral y alza del salario mínimo se perderán 734.000 empleos formales, estiman economistas de Bancolombia

El año 2026 inició con fuertes presiones para el mercado del trabajo. A las nuevas exigencias en cuanto al trabajo nocturno, en dominicales o festivos, decretados por la reforma laboral, así como a la reducción de dos horas más en la jornada semanal, se sumó un aumento del salario mínimo inesperado y calificado como desproporcionado por muchos sectores.

Este conjunto de situaciones podría tener consecuencias bastante negativas, según un análisis reciente de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia. Su estimación es que, tan solo por el incremento de 23,7 % del salario mínimo, la inflación podría acelerarse hasta 6,4 % anual durante 2026, pese a que cerró 2025 en 5,1 %.

Las implicaciones de subir el salario mínimo 23% van más allá de la inflación. Cinco sectores en donde más se siente el golpe

No obstante, su pronóstico más desalentador está en términos de empleo, pues aunque elevar el salario mínimo a 1.750.905 pesos (sin contar el subsidio de transporte) beneficia a los 2,4 millones de ocupados formales que actualmente devengan ese sueldo, al mismo tiempo pone en riesgo la capacidad de la economía para mantener y generar puestos de trabajo en la formalidad.

“Nuestros cálculos sugieren que la pérdida de empleos formales para 2026 podría ascender hasta las 730.000 nóminas, por un crecimiento en los costos laborales de las empresas y un mayor costo de financiamiento en un contexto de altas tasas de interés”, calculan en la entidad financiera. Si al tema del salario se le suman los impactos de la reforma laboral, la pérdida de empleos formales llegaría a 734.000.

El aumento desbordado del salario mínimo para 2026 presionará la inflación, las cuentas fiscales y el mercado laboral. Foto: ISTOCK

Dado que el aumento del salario mínimo sirve como referencia para los ajustes salariales en el resto de la economía, aunque no todos los trabajadores lo devengan, esta área de Bancolombia, dirigida por la economista Laura Clavijo Muñoz, estima que el alza de los costos laborales de las empresas no será de un 23,7 %, pero sí superará la suma de inflación y productividad (6 %).

De esta manera, mayores costos laborales y una menor rentabilidad —se proyecta que el margen EBITDA de las empresas se podría reducir un 4,4 %— llevarían a la decisión de tener que recortar personal.

Seguridad privada en 2026: ¿por qué aumentarán las tarifas?

La magnitud del impacto, sin embargo, no es uniforme entre sectores y segmentos. Según la simulación de Bancolombia, la mayor afectación estaría en las actividades profesionales, comercio, construcción, entretenimiento e industria. “El 82 % del efecto estaría agrupado en estos sectores, en tanto son actividades muy intensivas en el uso de trabajadores para su funcionamiento usual”, precisan.

De hecho, señalan que en comercio y entretenimiento, uno de cada cinco empleados formales tiene una asignación de un salario mínimo, lo que reduce la flexibilidad de las empresas para ajustarse.

Estimación de pérdida de empleos formales por sector a causa del incremento del SMMLV Foto: Bancolombia

“Aunque el efecto en la tasa de desempleo se verá de forma moderada, nuestros ejercicios sugieren que la cuantiosa pérdida de empleos formales agrava los retos que enfrenta Colombia para ofrecer unas condiciones más favorables a aquellos colombianos que se encuentran en la informalidad”, reiteran los economistas de Bancolombia.

Este oscuro panorama es acompañado por crecientes demandas que buscan la nulidad, o al menos la suspensión provisional, del decreto que fijó el salario mínimo para este año. La más reciente fue presentada por la firma de abogados laboralistas Chapman Wilches, que sostiene que la medida no ponderó, como exige la ley, variables como la meta de inflación del año que terminó, la productividad acordada por la Comisión Tripartita del Ministerio de Trabajo, la participación de los salarios en el ingreso nacional y el crecimiento del PIB.