Cómo impacta el nuevo salario mínimo a empresas y empleos, expertos analizan el nuevo panorama en un webinar

El webinar Implicaciones económicas del salario mínimo 2026 e impacto en la fuerza laboral se transmitirá este miércoles 21 de enero, a las 10 a.m., en Semana.com y el perfil de Semana en Facebook. Contará con la participación de los expertos María Jimena Escandón, Carlos Chacón y Óscar José Torrealba.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 10:48 p. m.
El incremento del salario mínimo en 23,7 por ciento ocurrió en un momento en el que ya estaban en vigencia otros cambios regulatorios en Colombia, como la reducción de la jornada laboral, el aumento de recargos nocturnos, dominicales y festivos, y en medio de una discusión más amplia sobre el rumbo económico del país. Para empresarios y emprendedores, especialmente pequeñas y medianas empresas, el reto inmediato es reorganizar sus estructuras sin perder sostenibilidad y competitividad. Ese será el tema del webinar Implicaciones económicas del salario mínimo 2026 e impacto en la fuerza laboral, que tendrá lugar este miércoles 21 de enero, a las 10 a.m., por Semana.com y el perfil de Semana en Facebook.

María Jimena Escandón, abogada laboralista, socia de Orza y Escandón Abogados y miembro del Círculo de Mujeres Semana Dinero, será una de las voces expertas del webinar. Señala que la magnitud del ajuste del salario mínimo tomó por sorpresa a todos los actores. “Ninguna empresa tenía presupuestado ese incremento, ni siquiera los sindicatos”, afirma.

Subraya que el impacto del aumento no se limita a quienes devengan un salario mínimo, sino que alcanza a quienes están por fuera del empleo formal. “Impacta a esa población que no tiene contrato de trabajo, que no llega incluso al salario mínimo, pero a la que los costos de vida se le van a incrementar”. A esto se suma que “hay muchos elementos en la economía que están atados al salario mínimo”, lo que amplifica sus efectos.

En el frente empresarial, Escandón advierte que las consecuencias ya se están sintiendo. “Hoy todas las empresas están revisando sus nóminas y sus costos. Muchas empresas no llegan. Sin duda alguna, van a haber despidos”. El impacto, señala, también se extiende a sectores específicos, como el trabajo doméstico, en el que “la familia promedio en Colombia no necesariamente puede pagar un salario de 2 millones de pesos”.

