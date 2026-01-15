Cómo impacta el nuevo salario mínimo a empresas y empleos, expertos analizan el nuevo panorama en un webinar

El incremento del salario mínimo en 23,7 por ciento ocurrió en un momento en el que ya estaban en vigencia otros cambios regulatorios en Colombia, como la reducción de la jornada laboral, el aumento de recargos nocturnos, dominicales y festivos, y en medio de una discusión más amplia sobre el rumbo económico del país. Para empresarios y emprendedores, especialmente pequeñas y medianas empresas, el reto inmediato es reorganizar sus estructuras sin perder sostenibilidad y competitividad. Ese será el tema del webinar Implicaciones económicas del salario mínimo 2026 e impacto en la fuerza laboral, que tendrá lugar este miércoles 21 de enero, a las 10 a.m., por Semana.com y el perfil de Semana en Facebook.

María Jimena Escandón, abogada laboralista, socia de Orza y Escandón Abogados y miembro del Círculo de Mujeres Semana Dinero, será una de las voces expertas del webinar. Señala que la magnitud del ajuste del salario mínimo tomó por sorpresa a todos los actores. “Ninguna empresa tenía presupuestado ese incremento, ni siquiera los sindicatos”, afirma.

Subraya que el impacto del aumento no se limita a quienes devengan un salario mínimo, sino que alcanza a quienes están por fuera del empleo formal. “Impacta a esa población que no tiene contrato de trabajo, que no llega incluso al salario mínimo, pero a la que los costos de vida se le van a incrementar”. A esto se suma que “hay muchos elementos en la economía que están atados al salario mínimo”, lo que amplifica sus efectos.

En el frente empresarial, Escandón advierte que las consecuencias ya se están sintiendo. “Hoy todas las empresas están revisando sus nóminas y sus costos. Muchas empresas no llegan. Sin duda alguna, van a haber despidos”. El impacto, señala, también se extiende a sectores específicos, como el trabajo doméstico, en el que “la familia promedio en Colombia no necesariamente puede pagar un salario de 2 millones de pesos”.

Escandón añade que la medida también acelera transformaciones en el aparato productivo. “La solución termina siendo salir del capital humano y empezar a acelerar esos procesos de producción de la mano de la tecnología”.

Desde el análisis político, Carlos Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), considera que esta decisión “agrava aún más la situación del sector privado en Colombia y hace mucho más costoso seguir manteniendo puestos de trabajo a los cuales se les paga a partir del salario mínimo”, señala.

Chacón advierte que los efectos pueden traducirse en desempleo o informalidad. “Si bien, según las cifras del Gobierno, ha disminuido el desempleo, lo que es cierto es que ha aumentado la informalidad y el autoempleo”, afirma. En ese contexto, explica que “muchas personas están ocupadas, pero no en trabajos formales”, lo que deteriora la calidad de vida de los trabajadores.

El impacto, según Chacón, también alcanza al Estado. “El propio Estado se está pegando un tiro en el pie porque afecta las finanzas públicas en un país con déficit fiscal, aumento de la deuda y presión sobre el gasto”. Además, recuerda que el salario mínimo sirve como referencia para la indexación de precios, por lo que “esto va a llevar también a un aumento generalizado de precios”.

Tanto Escandón como Chacón coinciden en que las pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas. “Más del 96 por ciento del tejido empresarial colombiano son mipymes”, recuerda Chacón, mientras Escandón advierte que el escenario puede incentivar fenómenos como la automatización y la informalidad.

Sobre este panorama ahondarán Carlos Chacón, María Jimena Escandón y el economista Óscar José Torrealba, director de Investigaciones del ICP, en el webinar Implicaciones económicas del salario mínimo 2026 e impacto en la fuerza laboral, este miércoles 21 de enero, a las 10:00 a.m. Será un espacio que buscará ofrecer a empresarios y emprendedores un análisis del contexto político, económico y laboral del aumento del salario mínimo y de las decisiones que hoy enfrenta el sector productivo. Al final del encuentro, habrá una pequeña sesión de preguntas para el público.