Economía

Abogado David Cote advierte impactos del aumento del salario mínimo: “Profundiza crisis de natalidad y empleo juvenil”

El análisis plantea riesgos para el sistema pensional y el acceso de los jóvenes al trabajo formal.

GoogleSiga las noticias económicas en Discover para mantenerse al día

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 9:04 p. m.
Abogado David Cote sobre aumento del mínimo
Abogado David Cote sobre aumento del mínimo Foto: Suministrada / API - Adobe Stock / Montaje: SEMANA

El abogado David Cote advirtió que el incremento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro, superior al 23 %, estaría profundizando problemas estructurales que afectan el mercado laboral y el futuro demográfico del país.

Según Cote, Colombia enfrenta de manera simultánea una caída histórica de la natalidad y un entorno cada vez más restrictivo para el acceso de los jóvenes al empleo formal, en especial para quienes buscan su primer trabajo. Cifras del Dane indican que en 2024 los nacimientos disminuyeron un 12 %, el nivel más bajo registrado en la historia reciente, una tendencia que se mantiene durante 2025.

Una sociedad que deja de tener hijos es una sociedad que compromete su sostenibilidad. Sin nuevos trabajadores no hay sistema pensional que resista, ni crecimiento económico posible”, afirmó Cote. En ese sentido, señaló que la reducción acelerada de nacimientos, combinada con el envejecimiento poblacional, debilita la base de cotizantes y pone en riesgo la estabilidad del sistema pensional.

Salario mínimo de 2026 decretado por Petro: ¿es demandable? “¿Qué pasaría si el aumento fuese de más del 100 %?”

El abogado precisó que su crítica no se dirige al objetivo de mejorar los ingresos de los trabajadores, sino al mecanismo utilizado para fijar el salario mínimo. “Estamos ante una decisión política inconsciente y populista. El aumento por encima del 23 % puede sonar bien en titulares, pero en la práctica está cerrando la puerta del empleo formal a la juventud”, sostuvo.

Macroeconomía

Aumento del salario mínimo genera preocupación empresarial: “el riesgo de profundizar una brecha que ya existe”

Macroeconomía

MinSalud anunció en cuánto queda la UPC: aumentará menos de la mitad que el salario mínimo de 2026; conozca los porcentajes

Macroeconomía

MinSalud no reajustará la UPC de 2024 pese a orden de la Corte Constitucional

Macroeconomía

Carlos Emilio Betancourt asumió como director en propiedad de la Dian

Finanzas Personales

Golpe al bolsillo en 2026: pasajes intermunicipales subirían más del 25 % tras alza del salario mínimo

Dinero

Petro respondió a su exministro José Antonio Ocampo por publicación sobre los “graves efectos” del salario mínimo 2026

Cápsulas

Dos nuevas expertas llegan a la CREG para fortalecer la regulación energética

Confidenciales

Sandra Forero revela lo que aumenta exactamente una vivienda de interés social con el nuevo salario mínimo

Política

Álvaro Uribe habla tras aumento del salario mínimo: “No estamos en contra del ingreso de los trabajadores”; pide disminuir impuestos a los empresarios

Confidenciales

Activista del Centro Democrático demandó decreto de salario mínimo de Petro ante el Consejo de Estado

Estudios de Fedesarrollo y la OCDE muestran que en Colombia el salario mínimo equivale a cerca del 90 % del salario mediano, mientras que en países desarrollados ronda el 50 %, lo que eleva las barreras de entrada al mercado laboral formal. Investigaciones del Banco de la República también evidencian que cuando el salario mínimo se distancia de la productividad, aumentan la informalidad y el desempleo juvenil.

Estamos creando una generación de ‘ninis’ por decreto. Al encarecer artificialmente el primer empleo, el Estado empuja a los jóvenes a la informalidad, a la inestabilidad y, finalmente, a postergar o renunciar a la idea de formar familia”, concluyó Cote, quien llamó a replantear la política salarial con criterios técnicos y de largo plazo.

Salario minimo
El incremento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro fue superior al 23 % Foto: Adobe Stock

Más de Dinero

Salario Mínimo 2026

Aumento del salario mínimo genera preocupación empresarial: “el riesgo de profundizar una brecha que ya existe”

Para 2025, la UPC aumentó 5,36 por ciento, y en 2024, 12 por ciento. En ambos años se alega su insuficiencia.

MinSalud anunció en cuánto queda la UPC: aumentará menos de la mitad que el salario mínimo de 2026; conozca los porcentajes

Salud, medicina, doctor, consultorio

MinSalud no reajustará la UPC de 2024 pese a orden de la Corte Constitucional

Carlos Emilio Betancourt, actual viceministro de Hacienda, asume como director encargado de la Dian.

Carlos Emilio Betancourt asumió como director en propiedad de la Dian

transporte

Golpe al bolsillo en 2026: pasajes intermunicipales subirían más del 25 % tras alza del salario mínimo

El mandatario planteó que el Banco de la República debería retomar esquemas de crédito de fomento para el campesinado.

Petro respondió a su exministro José Antonio Ocampo por publicación sobre los “graves efectos” del salario mínimo 2026

Abogado David Cote sobre aumento del mínimo

Abogado David Cote advierte impactos del aumento del salario mínimo: “Profundiza crisis de natalidad y empleo juvenil”

La energía eléctrica es crucial para el desarrollo social y la calidad de vida, mejorando la seguridad, la educación y la salud, y facilitando la comunicación y la digitalización integral de la sociedad.

Dos nuevas expertas llegan a la CREG para fortalecer la regulación energética

El aumento generaría sobrecostos en los procesos de operación de las empresas del país.

Gremio de la Seguridad Privada alertó sobre el significativo impacto que tendrá el aumento del salario mínimo en 2026

El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre.

Dólar cierra al alza en la tarde del 30 de diciembre de 2025

Noticias Destacadas