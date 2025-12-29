Confidenciales

La imagen con la que Petro celebra el aumento del salario mínimo 2026; este es el trino

El presidente hizo un pronunciamiento en su cuenta personal de X.

Redacción Confidenciales
30 de diciembre de 2025, 3:38 a. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Joel González - Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro dio a conocer este lunes, 29 de diciembre, el aumento del salario mínimo para el 2026, el cual quedó en $1.746.882 pesos, mientras que el auxilio de transporte es sobre los $253.000 pesos, quedando en 2 millones de pesos.

Tras realizar su alocución presidencial anunciando el incremento, Petro hizo un pronunciamiento en su cuenta personal de X donde publicó una foto con la que celebra el aumento.

Esta es la foto:

Uno de mis principales defectos es ser ingenuo y creer mucho en los demás, pero creer en el pueblo no es un error, es un acierto siempre”, dijo Petro en otro trino con una foto de un muñeco alusivo a él.

Noticias Destacadas