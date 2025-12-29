Las mascotas también se ayudan: comedor social, ayuda con alimentos a mascotas de familias vulnerables

En Long Island, el comedor social más grande de este lugar empezó a dar alimentos enlatados para mascotas que hacen parte de familias vulnerables, de acuerdo con información presentada por Infobae.

En épocas en que las mascotas más que animales se convierten en miembros de la familia, estos se ven afectados por las complicaciones económicas que se puedan presentar.

Esta iniciativa de Mary Brennan INN de Hempstead, de la mano con la Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) de Nasau County, tiene como objetivo servir de ayuda para aquellos que puedan presentar problemas relacionados con la seguridad alimentaria tanto a humanos como a mascotas; se prevé que esta continúe después de la temporada navideña.

Programa ayuda a mascotas de familias vulnerables. Foto: adobe stock.

De acuerdo con datos citados por Infobae de Feeding America, cerca de 175.000 personas actualmente poseen problemas para tener una alimentación apropiada, en los condados de Nassau y Suffolk.

“Hemos avanzado mucho en materia de inseguridad alimentaria, y muchas personas con mascotas también tienen problemas para alimentarlas. Esta época del año debería ser la más maravillosa”, afirmó Bruce Blakeman, ejecutivo del condado.

También se informó que cerca de cien familias habrían resultado beneficiadas recibiendo alimentos no perecederos para sus mascotas desde el mes de noviembre.

“Estamos muy contentos de que la Nassau County SPCA nos haya dado la oportunidad de proporcionar alimentos gratuitos para mascotas y a los huéspedes a quienes ya ayudamos y que atraviesan inseguridad alimentaria” mencionó Dana Lopez, Portavoz de Mary Brennan INN.

Este tipo de ayudas llegan en medio de la declaración del estado de emergencia proferido por Blakeman el mes de noviembre tras la suspensión de los fondos federales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en el cierre del gobierno federal.

Este tipo de iniciativas también contribuyen a que estas se tomen como ejemplo y sean aplicadas en otros territorios en el espectro nacional como internacional.

Cuando las familias tienen problemas económicos las mascotas también sufren. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, esto ayuda a generar conciencia en torno a las mascotas, ya que ellos no son actores pasivos dentro de las familias, sino que a lo largo del tiempo han demostrado su importancia al interior de estos núcleos.

Se espera que estas sigan sumando más personas dispuestas a apoyarlas, esto con el fin de que se extiendan y permitan salvaguardar la integridad física de aquellos animales que tienen que padecer lo que sus amos sufren.

De igual manera, se resalta la labor de las organizaciones participantes para hacer que esto se pueda llevar a cabo y sean muchos más los que salgan beneficiados con estos programas.