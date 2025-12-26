Estados Unidos

En pleno centro de Nueva York: pitbull ataca a niño y lo hiere gravemente

Pitbull ataca a menor de edad en pleno centro de Nueva York, lo dejó gravemente herido.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

26 de diciembre de 2025, 8:52 p. m.
Pitbull atacó a un niño en Nueva York
Pitbull atacó a un niño en Nueva York Foto: Getty Images/ @Artem Sokolov

Un perro de raza Pitbull atacó a un niño en el centro de Nueva York, la situación causó conmoción en medio de los transeúntes que se acercaron a socorrer a las víctimas.

Algunos sujetos recurrían a darle patadas al perro para hacer que se separara del niño, en las imágenes se ve que otro hombre trataba de asfixiar al perro para que soltara al menor.

La subasta de Nueva York que hizo historia: vendió la obra de arte moderno más cara de la historia

El perro finalmente paró de morder cuando un sujeto lo tomó por los testículos y fue esa la estocada final para que el perro desistiera del ataque.

Los familiares del niño atacado buscan que el perro sea sacrificado.
Los familiares del niño atacado buscan que el perro sea sacrificado.

Las imágenes de esta situación fueron publicadas en redes sociales y rápidamente se viralizaron.

Noticias Estados Unidos

Alerta por tormenta invernal en Estados Unidos: se presenciará la mayor acumulación de nieve en tres años

Noticias Estados Unidos

Reacciones de MAGA a los ataques de Donald Trump a islámicos en Nigeria, ¿recibió apoyo?

Noticias Estados Unidos

Tiroteo en concurrido centro comercial deja dos policías luchando por sus vidas; el sospechoso fue abatido

Noticias Estados Unidos

Aerolíneas en Nueva York cancelan más de 1.000 vuelos debido a la temporada invernal de fin de año. Chicago en alerta

Noticias Estados Unidos

Permiso ESTA bajo la lupa: EE. UU. quiere revisar las redes sociales de los viajeros

Noticias Estados Unidos

Fenómenos meteorológicos en Estados Unidos más relevantes durante el 2025: millones de personas se vieron afectadas

Noticias Estados Unidos

Florida apuesta por la inteligencia artificial para prevenir sobredosis en tiempo real

El niño fue trasladado a un centro asistencial donde se le hicieron curaciones y se le colocaron algunos puntos, de acuerdo con información de New York Post, el niño se encuentra estable.

Se informa que el dueño del animal simplemente optó por irse tranquilamente mientras algunas personas llamaban a las autoridades.

La policía, en su intento por ubicar al dueño del perro implicado, lograron descubrir que el perro se llama Disco Bubba.

La familia del niño están buscando que el perro sea sacrificado al ser considerado de alto peligro para la ciudadanía en general.

En diferentes lugares, los perros de razas pitbull deben permanecer con bozal para de esa manera evitar que estas situaciones se den.

Este es solo uno de los casos que han tenido lugar en Estados Unidos, pues en Tennesse un abuelo y su nieta perdieron la vida después de un brutal ataque de siete perros pitbull.

La policía en este caso actuó rápidamente, pese a la rapidez de los agentes, el abuelo y la nieta murieron.

“Esta fue una escena especialmente difícil y brutal. Por favor, oren por las familias de las víctimas en este momento difícil, así como por los socorristas mientras lidian con el trauma de lo que presenciaron” se afirmó en un comunicado de prensa por parte de la policía.

Este es el país latinoamericano por el que Estados Unidos apuesta para potenciarlo: le haría millonarias donaciones

El abuelo tenía 50 años y la bebé tenía 3 meses de edad; estas situaciones crean alertas para que los dueños de estos animales considerados peligrosos tomen las medidas necesarias para que casos así no se vuelvan recurrentes.

Mas de Noticias Estados Unidos

Mujer caminando en tormenta de nieve en Nueva York, Estados Unidos.

Alerta por tormenta invernal en Estados Unidos: se presenciará la mayor acumulación de nieve en tres años

Trump ataca Nigeria

Reacciones de MAGA a los ataques de Donald Trump a islámicos en Nigeria, ¿recibió apoyo?

x

Tiroteo en concurrido centro comercial deja dos policías luchando por sus vidas; el sospechoso fue abatido

Jauría de perros atacó a niño de 11 años en Estados Unidos y lo envió al hospital debido a la gravedad de las heridas causadas.

En pleno centro de Nueva York: pitbull ataca a niño y lo hiere gravemente

Nieve Nueva York

Aerolíneas en Nueva York cancelan más de 1.000 vuelos debido a la temporada invernal de fin de año. Chicago en alerta

La red social de Elon Musk cayó este jueves, afectando la publicación de contenidos.

Permiso ESTA bajo la lupa: EE. UU. quiere revisar las redes sociales de los viajeros

x

Fenómenos meteorológicos en Estados Unidos más relevantes durante el 2025: millones de personas se vieron afectadas

Aprenda a reconocer comportamientos evasivos, secretismo y cambios en las relaciones sociales que podrían estar relacionados con el consumo de drogas en adolescentes.

Florida apuesta por la inteligencia artificial para prevenir sobredosis en tiempo real

x

Canadá elimina cruces remotos y complica movilización de estadounidenses: así afectará a viajeros y comunidades

Las tarjetas de débito conviene reservarlas para retiros de efectivo o compras locales, aunque existen alternativas seguras para este tipo de operaciones.

Compras en 2026: cómo Illinois y Nueva York cambiarán las reglas que afectan su bolsillo

Noticias Destacadas