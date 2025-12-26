En pleno centro de Nueva York: pitbull ataca a niño y lo hiere gravemente

Un perro de raza Pitbull atacó a un niño en el centro de Nueva York, la situación causó conmoción en medio de los transeúntes que se acercaron a socorrer a las víctimas.

Algunos sujetos recurrían a darle patadas al perro para hacer que se separara del niño, en las imágenes se ve que otro hombre trataba de asfixiar al perro para que soltara al menor.

La subasta de Nueva York que hizo historia: vendió la obra de arte moderno más cara de la historia

El perro finalmente paró de morder cuando un sujeto lo tomó por los testículos y fue esa la estocada final para que el perro desistiera del ataque.

Los familiares del niño atacado buscan que el perro sea sacrificado.

Las imágenes de esta situación fueron publicadas en redes sociales y rápidamente se viralizaron.

El niño fue trasladado a un centro asistencial donde se le hicieron curaciones y se le colocaron algunos puntos, de acuerdo con información de New York Post, el niño se encuentra estable.

Se informa que el dueño del animal simplemente optó por irse tranquilamente mientras algunas personas llamaban a las autoridades.

La policía, en su intento por ubicar al dueño del perro implicado, lograron descubrir que el perro se llama Disco Bubba.

La familia del niño están buscando que el perro sea sacrificado al ser considerado de alto peligro para la ciudadanía en general.

En diferentes lugares, los perros de razas pitbull deben permanecer con bozal para de esa manera evitar que estas situaciones se den.

Este es solo uno de los casos que han tenido lugar en Estados Unidos, pues en Tennesse un abuelo y su nieta perdieron la vida después de un brutal ataque de siete perros pitbull.

La policía en este caso actuó rápidamente, pese a la rapidez de los agentes, el abuelo y la nieta murieron.

“Esta fue una escena especialmente difícil y brutal. Por favor, oren por las familias de las víctimas en este momento difícil, así como por los socorristas mientras lidian con el trauma de lo que presenciaron” se afirmó en un comunicado de prensa por parte de la policía.

Este es el país latinoamericano por el que Estados Unidos apuesta para potenciarlo: le haría millonarias donaciones

El abuelo tenía 50 años y la bebé tenía 3 meses de edad; estas situaciones crean alertas para que los dueños de estos animales considerados peligrosos tomen las medidas necesarias para que casos así no se vuelvan recurrentes.