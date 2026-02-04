4 Patas

Habrá brigadas veterinarias y jornadas gratuitas de esterilización para animales en Bogotá durante febrero; estas son las fechas

Las actividades son para perros y gatos en distintos puntos del centro de la ciudad.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

4 de febrero de 2026, 9:37 p. m.
Esterilización de animales. Imagen de referencia. Foto: Cortesía: Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante el mes de febrero de 2026, la Alcaldía Local de Los Mártires llevará a cabo nuevas brigadas médicas veterinarias y jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos, dirigidas a los residentes del centro de Bogotá.

De acuerdo con la administración local, garantizar el cuidado de los animales de compañía también contribuye al fortalecimiento de la salud pública y la convivencia ciudadana.

En cada actividad, cada persona podrá atender hasta dos animales de compañía, ya sea para recibir atención médica veterinaria básica o para acceder a los procedimientos de esterilización, según la programación establecida.

En este contexto, la Alcaldía destacó la iniciativa “Los Mártires Avanza y Confía en el Bienestar Animal”, como parte de una estrategia permanente orientada al cuidado responsable, la protección de la vida y el fortalecimiento del vínculo entre las comunidades y sus animales de compañía.

La participación activa de la comunidad es clave para el éxito de estas actividades, por eso recomendaron a las comunidades legar puntualmente y seguir todas las indicaciones del personal presente para garantizar una atención ágil, segura y respetuosa para los animales.
Jornadas de esterilización gratuita. Foto: Alcaldía de Popayán

Las actividades hacen parte de la gestión del alcalde local, John Jader Suárez Delgado, quien ha reiterado que el bienestar animal es una prioridad para la localidad.

“Desde la Alcaldía Local se destaca que cuidar a los animales también contribuye a construir entornos más saludables, solidarios y responsables”, dijo el mandatario.

Agenda de las brigadas médicas veterinarias

Requisitos:

  • Copia de la cédula de ciudadanía
  • Copia de un recibo de servicio público no mayor a tres meses
  • Asistir desde el inicio con el animal (de lo contrario, no se asignará turno).

Fechas y lugares:

  • 6 de febrero de 2026 8:00 a. m. – 1:30 p. m.

La Estanzuela – Carrera 15 Bis #6A-54.

  • 7 de febrero de 2026 8:00 a. m. – 1:30 p. m.

Parque Tóboli – Calle Primera con carrera 18.

  • 27 de febrero de 2026 8:00 a. m. – 1:30 p. m.

CAI Santa Isabel

  • 28 de febrero de 2026 8:00 a. m. – 1:30 p. m.

Parque La Pepita – Carrera 26 con calle Décima.

Agenda de jornadas de esterilización gratis

Requisitos:

  • Animal en ayuno de sólidos y líquidos
  • Copia de la cédula de ciudadanía.
  • Copia de un recibo de servicio público no mayor a tres meses.
  • Asistir desde el inicio con el animal (de lo contrario, no se asignará turno).

Fechas y lugares:

  • 13 de febrero de 2026 8:00 a. m.

Parque Urbanización El Progreso –Carrera 25A con calle Quinta.

  • 14 de febrero de 2026 8:00 a. m.

Castillo de Las Artes – Calle 23 # 14-19.

  • 20 de febrero de 2026 8:00 a. m.

Parque La María – Calle Cuarta A Bis #18B-30.

  • 21 de febrero de 2026 8:00 a. m.

Parque Óscar – Diagonal 22C Bis con carrera 18 Bis.

