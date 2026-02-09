Perrito rescatado por una familia se vuelve viral en redes tras realizar este simple gesto

Un pequeño perro rescatado acaba de demostrar que un gesto sencillo puede tocar corazones. Tras recibir su primer beso de afecto, su reacción inmediata se volvió imposible de ignorar: miradas llenas de ternura, patas extendidas para abrazar y un recostarse confiado sobre el hombro de la persona que lo eligió.

No se trata solo del contacto, sino de la comprensión de que finalmente alguien decidió darle un hogar.

El video de este momento se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios destacaron la sinceridad de los animales y la emoción que provoca un acto de cariño genuino.

Muchos también recordaron la importancia de la adopción y cómo esta puede cambiar por completo la vida de un animal.

Historias que inspiran y contagian

En Bogotá, la experiencia de este perrito rescatado coincide con la labor constante de la Unidad de Cuidado Animal, donde cada día se brinda la oportunidad de adoptar y transformar la vida de los animales.

Según la Alcaldía de Bogotá,

“Cada adopción representa un mensaje claro: transforma vidas, tanto de los animales como de las familias que los reciben. Por eso, todos los días son de adopción en la Unidad de Cuidado Animal, los interesados pueden asistir de martes a domingo de 10:00 a. m. a 3:00 p. m., en la carrera 106A #67-02, barrio El Muelle de la Localidad de Engativá”.

El video del perrito recuerda que abrir el corazón a un animal rescatado no solo ofrece afecto, sino también la oportunidad de cambiar su historia, muchas veces marcada por el abandono o el maltrato.

Él es Pontificio, el tierno gato que se graduó con honores de una universidad y se robó el protagonismo

Jornadas de adopción que transforman vidas

La primera gran jornada de adopción de 2026, organizada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en el centro comercial El Edén, dejó una huella imborrable: 15 animales encontraron un hogar definitivo. Familias llegaron desde temprano, con la decisión firme de ofrecer cariño y cuidados a quienes más lo necesitaban.

Entre las historias que conmovieron a todos estuvo la de Shaira, una perrita de 11 años que pasó más de seis años esperando ser adoptada. Gracias a esta jornada, Shaira encontró un hogar donde recibirá atención y amor durante el resto de su vida.

Interesados pueden visitar la Unidad entre 10:00 a. m. y 3:00 p. m. y adoptar. Foto: IDPYBA

Dilan Martínez y Juliana Segura, quienes adoptaron en esta jornada, aseguraron que su nueva compañera tendrá días llenos de juego, cariño y diversión. Historias como estas muestran que la adopción es mucho más que un acto de generosidad: es una oportunidad de cambiar vidas, tanto de animales como de personas.