Biblioperrito: ¿Cómo un perro rescatado dio origen a una serie de libros para niños?

Andrés Barragán: Siempre he sido un amante de las palabras. De hecho, eso me llevó a fundar y dirigir Punto Aparte Editores, una editorial que hace libros para empresas. Pero de un tiempo para acá empecé a pensar en crear una historia propia. A la par de esto, Rigo llegó a nuestras vidas. En la pandemia, un amigo lo rescató de la calle, pero no pudo quedárselo, por eso nosotros lo adoptamos. Cuando lo trajimos a la casa, se acostó cerca a una de nuestras bibliotecas, tumbó los libros y se quedó dormido. Yo aproveché para tomarle una foto y junto a mi esposa empecé a pensar en la idea de crear a un perro que amara los libros. Entonces decidí que ese sería el personaje con el que empezaría a crear y distribuir cuentos infantiles.