¿Qué dice la ley colombiana sobre las familias multiespecie?

Podría decirse que la familia de Natalia Lara es extensa: ella, su esposo, su hijo José María y Nacho, Sally y Lía, tres perros rescatados. Aunque dice que no los considera como hijos, Natalia sí deja claro que los tres caninos hacen parte de su familia, que son miembros infaltables de paseos, cenas y reuniones familiares.

“Para nuestro hijo ha sido maravilloso crecer con perros, lo ha hecho un niño más sensible, más responsable y más amante de la naturaleza. La relación con las mascotas ha llevado a que entienda que hay otros seres sintientes que también necesitan amor incondicional y le han enseñado mucho sobre la nobleza”, explica Natalia, quien prefiere no ir de visita a donde sus perros no son recibidos.