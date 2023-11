¿Cómo manejar el duelo cuando muere una mascota?

Lo más difícil ha sido su ausencia. “Greta me hace falta en todo, es muy duro no tener a ese ser para quien uno es lo primero y lo último. Es difícil vivir sin Greta, prefiero no estar en espacios donde estuve con ella”. Margarita habla de Greta solo cuando se le pregunta, porque es tan preciado lo que siente que no está interesada en compartirlo. Eso no significa que no haya hecho el duelo, ahora la recuerda con menos dolor, es diferente a cuando se murió, “que era un sentimiento imposible de atajar”.