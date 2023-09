Hospital público para mascotas en Bogotá sería una realidad; Concejo y Alcaldía dejarían lista la norma antes de finalizar el año

N.C.: Exactamente. El hospital será público, sin embargo, eso no quita, que no cobre, no, pueden cobrar, pero será un hospital subsidiado para todas las personas que son cuidadores de animales de compañía. Pero este hospital también va a tener la posibilidad de atender perros y gatos en situación de calle, totalmente gratis, pero para la persona común y corriente que tiene su mascota y que quisiera tener una oportunidad de darle mejor calidad de vida, pero que no le dan los costos en una clínica veterinaria convencional, pues tendría el hospital público para ello.