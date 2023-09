Atentos: Claudia López dijo que Iván Duque hizo más por combatir la pobreza que Gustavo Petro y su Gobierno. La polémica quedó encendida

“Queremos sacar a las familias humildes de la pobreza, pero hay que darles la renta básica, no negarles la renta básica. No tiene ninguna lógica que el gobierno del presidente Duque le girara más renta básica a más familias en pobreza en Bogotá, que el gobierno del presidente Petro. No puede ser que nos resultó más propobreza el presidente Duque que el presidente Petro”, dijo López en su intervención.