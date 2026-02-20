4 Patas

Cinco cosas que debe saber si está pensando en adoptar un gato

Aunque los felinos se caracterizan por su carácter independiente, también requieren tiempo de calidad y compañía constante.

20 de febrero de 2026, 4:29 p. m.
El amor a los gatos revela mucho de la personalidad de sus dueños o cuidadores
El amor a los gatos revela mucho de la personalidad de sus dueños o cuidadores Foto: Getty Images

Si bien es cierto que los gatos son conocidos por su carácter independiente, lo que muchos no tienen en cuenta a la hora de adoptar un felino es que también requieren tiempo de calidad y compañía constante; por eso, no es una decisión que debería tomarse a la ligera.

Antes de dar este paso, es esencial entender lo que implica la llegada de un nuevo miembro al hogar, ya que se convertirá en ese amigo fiel durante los próximos 15 a 20 años, por lo que su llegada debe considerarse bien. Esto es lo que debe saber antes de adoptar un gato:

Estudio revela una sorprendente conexión genética entre gatos y humanos que podría mejorar la detección y el tratamiento del cáncer

1. Es una responsabilidad a largo plazo

Para acoger un gato en el hogar, es fundamental reconocer que no es un compromiso temporal, pues estos animales pueden vivir entre 15 y 20 años o más, lo que significa que hay que estar preparado para proveer atención constante a lo largo de toda su vida.

A esto se suman los cuidados veterinarios regulares y apoyo emocional. Por ende, un viaje espontáneo, quedarse en la cama hasta el mediodía o cambiarse de vivienda pasan a ser decisiones aún más relevantes cuando se piensa en el bienestar de un gatito, señala el portal español Zooplus.

2. Cuestión de dinero

Un gato necesita una cama cómoda, comederos, bebederos, juguetes, rascador y un arenero. Además, a estos gastos se suma su comida diaria y lo que se requiere para sus visitas al veterinario.

Todo esto debe considerarse al momento de adoptarlo, teniendo en cuenta que esta acción se debería hacer cuando es posible garantizarle una mejor calidad de vida que la que podría recibir en un refugio animal.

Gatos
Soñar con gatos puede tener diversos significados. Foto: Getty Images

3. Preparar el hogar y el ambiente

Tener un espacio seguro y adecuado para el gato es clave para su bienestar. Por eso, antes de traerlo a casa, es recomendable “proteger” el entorno, retirando plantas tóxicas, asegurando cables, instalando rejas o mallas en balcones y ventanas, eliminando objetos pequeños que puedan ser peligrosos.

Además, organizar un área con cama, comederos, agua fresca y arenero para suplir sus necesidades básicas.

4. Prácticas de higiene constantes

Los gatos generalmente sueltan pelo que se adhiere a la ropa, al sofá, a la cama, por lo que es necesario adquirir un buen cepillo quitapelusas u otro elemento que funcione para mantener los tejidos libres de pelos.

Adicionalmente, el cepillado regular y una alimentación de buena calidad, con claves para evitar que el felino suelte menos pelo. Aunque son animales muy limpios, es importante mantener un orden y una rutina de higiene en casa, ya que la arena puede quedarse pegada en el pelaje.

Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

5. Entender la personalidad y comportamiento felino

Los gatos no son todos iguales; cada uno tiene una personalidad distinta y puede demostrar cariño de maneras muy diversas. A diferencia de otros animales, algunos gatos pueden tardar días o semanas en adaptarse a su nuevo hogar y mostrar confianza.

Por eso, es esencial crear espacios tranquilos y respetar su ritmo para construir una relación saludable.

