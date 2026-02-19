4 Patas

Parque El Virrey, escenario de importante jornada de adopción: animales podrán encontrar una familia

Muchos animales sufren luego de ser abandonados por sus dueños; sin embargo, ellos merecen la oportunidad de una familia que los acoja con amor.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

19 de febrero de 2026, 5:12 p. m.
Jornada de adopción en la capital colombiana.
Jornada de adopción en la capital colombiana. Foto: Getty Images

Bogotá se prepara para una jornada de adopción llena de amor, con animales que buscan una familia que los acoja. Esta jornada tendrá lugar en el Parque El Virrey.

Se realizará entre el 21 y 22 de febrero, en el horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde.

En distintos lugares del territorio nacional existen problemáticas asociadas a la condición de calle que tienen muchos animales, quienes pueden estar expuestos a maltratos y a circunstancias adversas que resultan preocupantes.

En estas jornadas a los animales se les puede dar una oportunidad de encontrar a alguien que los quiera y les brinde el amor que les ha hecho falta.

Jornada de adopción en el Parque el Virrey. Foto: Getty Images

En este tipo de espacios puede haber animales de distintas edades, desde cachorros hasta adultos. Sin embargo, si usted va, allí puede estar con los animales y ver con cuál conecta más.

Además, es importante que si usted decide adoptar alguna mascota esté completamente seguro de lo que está haciendo, pues la mascota sería un nuevo miembro de su familia y se adquieren responsabilidades que tienen que ser pensadas antes de tomar cualquier decisión.

El caso del perro abandonado en la estación de TransMilenio de la calle 45

Recientemente se ha conocido el caso de Milo, un perro que fue abandonado en la estación de TransMilenio de la calle 45, y fue rescatado por miembros del grupo de Protección Animal de la Universidad Javeriana y que, en este momento, ya encontró un hogar que le ha brindado las condiciones dignas que cualquier mascota debería tener.

Milo, luego de ser rescatado, presentó serios quebrantos de salud, lo que ocasionó que tuviera que ser revisado médicamente en varias ocasiones.

Así como en el caso de Milo, usted también puede ser protagonista de una historia con un final feliz, que por supuesto tenga como beneficiadas a las diferentes mascotas que serán adoptadas.

Los temas de protección animal han tomado un carácter de suma importancia, pues hay muchas personas dispuestas a luchar por los derechos de los animales.

Candidatos al Congreso hablan de la protección animal

El 19 de febrero a las 6 de la tarde tendrá lugar el IV Foro Nacional: La protección animal en el Congreso de la República, en el que diferentes aspirantes al Congreso podrán exponer sus propuestas en torno a la protección animal.

IV Foro Nacional: la protección animal en el Congreso de la República de Colombia. Foto: Protección Animal Javeriana

El evento tendrá lugar en el auditorio Luis Carlos Galán, del edificio Gabriel Giraldo de la Pontificia Universidad Javeriana. El evento también será transmitido por el canal de YouTube del Observatorio Animalista.

Estos eventos también sirven para que los distintos candidatos que harán presencia puedan llegar a una población que tiene intereses muy específicos en torno a las políticas de protección animal.

