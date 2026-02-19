Medellín

¿Buscando adoptar mascota en Medellín? Esta es la fecha y hora de la primera jornada de adopción del año este fin de semana

La Secretaría del Medio Ambiente denominó la actividad ‘Veteranos de Amor’ y se llevará a cabo en el Valle de Aburrá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

19 de febrero de 2026, 12:27 p. m.
La edad ha sido el principal motivo por el que muchos animales permanecen años en el centro sin ser elegidos
La edad ha sido el principal motivo por el que muchos animales permanecen años en el centro sin ser elegidos Foto: Alcaldía de Medellín - A.P.I.

La Alcaldía de Medellín anunció la primera gran jornada de adopción de mascotas en la capital de la montaña, que se realizará este fin de semana a través del Centro de Bienestar Animal La Perla. El objetivo de la Alcaldía es dar visibilidad y dignidad a los animales mayores, para que puedan encontrar un hogar.

Medellín abre iniciativa que busca la adopción de animales mayores: 349 “viejitos” de La Perla buscan un hogar definitivo

Entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. se llevará a cabo la jornada de adopción a las afueras del Museo de Arte Moderno de Medellín este domingo, 22 de febrero. 40 perros y 40 gatos que no encuentran hogar están esperando a los ciudadanos para tocar su corazón y conquistarlos.

Los animales que están esperando encontrar un hogar este domingo son aquellos que llevan entre 5 y 15 años esperando por ser adoptados. Por el momento, están a cargo del Centro de Bienestar Animal La Perla.

Centro de Bienestar Animal La Perla

Este es el principal centro público de protección y atención de animales domésticos en situación de vulnerabilidad de Medellín. Está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía y es considerada la institución más grande del país que se dedica a este propósito.

4 Patas

Su perro podría estar en la lista: estas son las razas con mayor riesgo de sufrir problemas respiratorios graves

4 Patas

Él es Negro, un perrito que llegó cachorro a un refugio animal y, tras cinco años, aún busca hogar

Gatos

Tenga cuidado con su gato: en este barrio se están desapareciendo los felinos

4 Patas

Perro lobo acaparó las cámaras en los Juegos Olímpicos de Invierno: el peludo tuvo su ‘foto-finish’

4 Patas

Cámara con un sensor de movimiento tomó una sesión fotográfica que parecía imposible en la selva

4 Patas

La conmovedora historia de Medusa, la perrita más vieja que fue adoptada en Bogotá: “Hicimos match”

4 Patas

Confirman jornada de adopción de perros y gatos este 22 de febrero en Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá: consulte los horarios

Nación

Marchas hoy: miembros de Fecode exponen las razones de las marchas, aunque ganen más del mínimo

Bogotá

Así van las obras de TransMilenio en la avenida 68; estación ya alcanzó el 99 % de ejecución

Cali

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Desde la Alcaldía se reporta que La Perla tiene al menos 2.481 animales resguardados, de los cuales 1.817 están listos para ser adoptados; al menos 2.021 son perros y 460 gatos.

Gato
En la jornada puede encontrar felinos para darles un hogar. Foto: Getty Images

Detalles de la jornada de Adoptatón

Quienes deseen participar en la jornada de adopción deben ser mayores de edad, contar con las condiciones para garantizar el bienestar de las mascotas y asumir el compromiso familiar de cuidado y protección.

Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente, declaró: “Los esperamos en nuestra gran Adoptatón. Allí va a estar nuestro equipo de La Perla, con perros y gatos, en las mejores condiciones para que puedan tener un hogar y que puedan acompañarlos”.

Perros y gatos en adopción.
Perros y gatos en adopción. Foto: Secretaría de Ambiente de Bogotá

Ruiz reveló que el nombre de la actividad es “Veteranos de Amor”, debido al objetivo de encontrar un hogar a los animales más longevos.

En Medellín se han logrado 3.029 adopciones de mascotas desde que inició la actual administración distrital, de las cuales 1.817 son perros y 1.212 gatos, según informó la Alcaldía.

Este es el nuevo proceso para adoptar mascotas en Medellín: así funciona la app

La jornada contará con el apoyo del Ejército Nacional: el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate participará en una caminata con las mascotas, con el fin de enviar un mensaje de resiliencia, esperanza y segundas oportunidades.

Más de 4 Patas

Una investigación de la University of Cambridge advierte sobre las consecuencias del síndrome obstructivo de las vías respiratorias en perros de hocico corto. (Foto de referencia)

Su perro podría estar en la lista: estas son las razas con mayor riesgo de sufrir problemas respiratorios graves

Negro lleva cinco años en la fundación.

Él es Negro, un perrito que llegó cachorro a un refugio animal y, tras cinco años, aún busca hogar

Petrova heredó al minino después de la muerte de su madre, y en medio del dolor por su perdida, empezó a tomarle fotos. Al revisarlas, se dio cuenta de lo expresivo que era Zarathustra.

Tenga cuidado con su gato: en este barrio se están desapareciendo los felinos

El oro sueco quedó en segundo plano por la inesperada aparición en la meta.

Perro lobo acaparó las cámaras en los Juegos Olímpicos de Invierno: el peludo tuvo su ‘foto-finish’

En un paisaje remoto, la tecnología permitió capturar un instante que difícilmente habría ocurrido con presencia humana.

Cámara con un sensor de movimiento tomó una sesión fotográfica que parecía imposible en la selva

La adopción se desarrolló durante la actividad desarrollada en la Unidad de Cuidado Animal.

La conmovedora historia de Medusa, la perrita más vieja que fue adoptada en Bogotá: “Hicimos match”

Varios gatos y perros estarán disponibles para adopción responsable.

Confirman jornada de adopción de perros y gatos este 22 de febrero en Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá: consulte los horarios

Estudio internacional revela alta presencia de bisfenol A en gatos por elementos cotidianos del hogar.

Un riesgo invisible para su mascota: el peligro oculto en sus electrodomésticos y muebles que afecta la salud de los gatos

La ciudadanía también se ha sumado a esta iniciativa solidaria, brindando alimento y apoyo, reflejando sensibilidad y compromiso con la protección animal.

Ella es Chela, la perrita que fue adoptada por más de 260 policías de una estación después de perder a su cuidador

Noticias Destacadas