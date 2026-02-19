¿Buscando adoptar mascota en Medellín? Esta es la fecha y hora de la primera jornada de adopción del año este fin de semana

La Alcaldía de Medellín anunció la primera gran jornada de adopción de mascotas en la capital de la montaña, que se realizará este fin de semana a través del Centro de Bienestar Animal La Perla. El objetivo de la Alcaldía es dar visibilidad y dignidad a los animales mayores, para que puedan encontrar un hogar.

Medellín abre iniciativa que busca la adopción de animales mayores: 349 “viejitos” de La Perla buscan un hogar definitivo

Entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. se llevará a cabo la jornada de adopción a las afueras del Museo de Arte Moderno de Medellín este domingo, 22 de febrero. 40 perros y 40 gatos que no encuentran hogar están esperando a los ciudadanos para tocar su corazón y conquistarlos.

Los animales que están esperando encontrar un hogar este domingo son aquellos que llevan entre 5 y 15 años esperando por ser adoptados. Por el momento, están a cargo del Centro de Bienestar Animal La Perla.

Centro de Bienestar Animal La Perla

Este es el principal centro público de protección y atención de animales domésticos en situación de vulnerabilidad de Medellín. Está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía y es considerada la institución más grande del país que se dedica a este propósito.

Desde la Alcaldía se reporta que La Perla tiene al menos 2.481 animales resguardados, de los cuales 1.817 están listos para ser adoptados; al menos 2.021 son perros y 460 gatos.

En la jornada puede encontrar felinos para darles un hogar. Foto: Getty Images

Detalles de la jornada de Adoptatón

Quienes deseen participar en la jornada de adopción deben ser mayores de edad, contar con las condiciones para garantizar el bienestar de las mascotas y asumir el compromiso familiar de cuidado y protección.

Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente, declaró: “Los esperamos en nuestra gran Adoptatón. Allí va a estar nuestro equipo de La Perla, con perros y gatos, en las mejores condiciones para que puedan tener un hogar y que puedan acompañarlos”.

Perros y gatos en adopción. Foto: Secretaría de Ambiente de Bogotá

Ruiz reveló que el nombre de la actividad es “Veteranos de Amor”, debido al objetivo de encontrar un hogar a los animales más longevos.

En Medellín se han logrado 3.029 adopciones de mascotas desde que inició la actual administración distrital, de las cuales 1.817 son perros y 1.212 gatos, según informó la Alcaldía.

Este es el nuevo proceso para adoptar mascotas en Medellín: así funciona la app

La jornada contará con el apoyo del Ejército Nacional: el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate participará en una caminata con las mascotas, con el fin de enviar un mensaje de resiliencia, esperanza y segundas oportunidades.