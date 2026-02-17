La Alcaldía de Medellín confirmó un cambio drástico a la hora de adoptar animales domésticos que los aficionados de las mascotas deberán tener en cuenta en sus procesos de acogimiento.

Puesto que, la institución dio a conocer que ahora todos los animales que forman parte del Centro de Bienestar Animal La Perla, ahora podrán ser vistos con anterioridad por medido de la plataforma virtual SabueSOS App S.A.S.

No más maltrato animal: aspirantes al congreso dialogarán acerca de este tema de cara a las elecciones

La cual es una plataforma de adopción para perros y gatos, que ha llamado bastante la atención recientemente en los usuarios. Por ello la Alcaldía de Medellín decidió firmar una alianza con la plataforma y de esa manera no solo dar a conocer los animales que están buscando un hogar, sino también agilizar el proceso de adopción adelantándolo mediante la virtualidad.

De ahora en adelante los habitantes de la ciudad de la eterna primavera podrán ver a aproximadamente dos mil animales domésticos que buscan un hogar en la capital de Antioquia.

Aunque de momento solamente aparecen en la plataforma poco más de una docena de animales, se espera que con el correr del tiempo se puedan ver todos estos animales que buscan un hogar.

Así puede adoptar a una mascota mediante SabueSOS, la nueva alianza de la Alcaldía de Medellín. Imagen de la - Alcaldía de Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

¿Cómo adoptar a uno de estos animales?

El proceso de adopción es relativamente sencillo, pero para poder iniciarlo es necesario un dispositivo con conexión a internet, bien sea un celular o una computadora.

Paso 1:

Este paso depende desde dónde se encuentre, puesto que si esta desde un dispositivo móvil, puede instalar la aplicación SabueSOS, mediante la Appstore o Play Store, según el sistema operativo de su celular.

En dado caso de que se encuentre desde un computador, debe ingresar desde su buscador a la pagina www.sabuesos.com.co, en donde podrá ver las imagines de los caninos y felinos que están listos para ser adoptados.

Paso 2:

Una vez seleccionado uno de los animales domésticos, se ingresa al perfil de la posible mascota, el usuario tendrá acceso a información más detallada de la mascota, como: raza, edad, color de pelo, sexo y tamaño, además de la historia de cómo llegó al centro de adopción.

Así funciona la nueva app para adoptar perros en Medellín. Foto: Cortesía Secretaría de Ambiente

Paso 3:

Debajo de esta información aparecen dos opciones, una para contactar con el centro de acogida y otra para que dice me interesa adoptar. Para ser el futuro amo de una de estas mascotas debe presionar la última, en donde le pedirá crear un usuario y contraseña dentro del sistema.

El bocado perfecto sí existe: esta innovadora línea es la favorita de perros y gatos

Paso 4:

Una vez creado su usuario se le pedirá completar un formulario, donde se pide información específica, como lugar donde vive, si ya tiene alguna mascota, si habita con personas mayores o niños.

Finalmente, la segunda parte del formulario está dedicada a suministran información como: ¿por qué quiere adoptar?, ¿qué haría con el animal durante vacaciones o viajes largos?, ¿cuánto tiempo tiene disponible diariamente para cuidar de su mascota?, en caso de adversidades (salud, económicas, laborales o familiares), ¿qué haría con su mascota?, si el proceso de adaptación del animal toma más tiempo de lo esperado, ¿qué haría?

Esta iniciativa promete agilizar el proceso de adopción de mascotas. Foto: Cortesía Secretaría de Ambiente

Paso 5:

Una vez completado el formulario, el sistema arrojará un resumen del mismo, después de autorizar el tratamiento de datos personales y dar clic en enviar, los funcionarios de SabueSOS se pondrán en contacto con el solicitante para continuar con el proceso de adopción.