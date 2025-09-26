Los perros y gatos se han convertido en un miembro más de miles de familias colombianas. Y junto al cariño incondicional, crece también la búsqueda por brindarles una nutrición de calidad que les regale más salud y años de vida. Los productos de Solla están entre las opciones más atractivas.

Esta compañía, detrás de marcas como Lucky, Nutrecan y Nutrecat, ha fortalecido su apuesta por la innovación y la calidad, desarrollando productos que incluyen alimentos más naturales con beneficios visibles. “Son productos que responden a las necesidades reales como la digestión, el control de peso, la vitalidad y la salud del pelaje”, aseguró Mauricio Campillo, presidente de Solla.

La línea de Nutrecat tiene ingredientes naturales y es la opción favorita de los peludos. | Foto: Cortesía Solla

Sus productos, elaborados con ingredientes naturales y de consumo humano, sin colorantes ni sabores artificiales, altamente palatables y con tecnologías que garantizan la digestibilidad, no solo han posicionado a Solla como una de las marcas preferidas del sector, sino también como una de las más queridas.

Diseñada para cubrir todas las necesidades de los gatos, la compañía lanzó recientemente una línea con nuevos sabores de la marca Nutrecat. Se trata de un segmento que incluye múltiples productos entre los que se destaca la leche deslactosada para gatitos: nutritiva, rica en calcio, fácil de digerir y pensada para animales sensibles a la lactosa.

Línea con leche deslactosada. | Foto: Cortesía Solla

Además, incluye prebióticos, probióticos y fibra que cuidan el microbioma intestinal, y croquetas suaves adaptadas a su tamaño.

Nutrecat también cuenta con una fórmula con salmón, que combina sabor con alta digestibilidad, y ayuda a los gatos a mantener su pelaje brillante, la piel saludable y una buena circulación. También reduce la inflamación, controla las bolas de pelo y los olores en las heces.

Nutrecat: línea con tilapia. | Foto: Cortesía Solla

Su fórmula con tilapia es ideal para gatos con digestión sensible, ya que cuenta con proteína magra baja en grasas y contribuye a mantener un peso saludable.

Para Campillo, la innovación ha sido un pilar fundamental. “Solla hoy viene creciendo de manera importante en el país. Nos hemos convertido en la principal empresa exportadora de alimento para mascotas de Colombia, con cerca del 50 por ciento del total. Igualmente, llegamos a múltiples destinos de América Latina y el Caribe, y somos proveedores de Walmart y Pricesmart en algunos mercados”, precisó.

Aunque Solla ya cuenta con marcas en todos los segmentos –Lucky, Nutrecan, Sabueso, Q-ida can, Nutrecat, Smart y Q-ida cat–, la compañía planea ampliar su portafolio con diez nuevos productos para perros. Los nuevos trocitos de carne Brangus de Lucky son el mejor ejemplo, un snack high premium con proteína altamente nutritivo.

“No se trata solo de producir alimentos, sino de anticiparnos a las tendencias y ofrecer soluciones reales para las familias y sus mascotas. Esa visión nos impulsa a innovar con propósito y aportar a la salud y nutrición animal”, señaló Campillo.

Nutrecat: línea con salmón. | Foto: Cortesía Solla