4 Patas

Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

Cada vez más personas deciden adoptar animales en medio de las jornadas, pero para poder hacerlo se tienen que cumplir unos requisitos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

20 de febrero de 2026, 11:54 a. m.
Se aproxima una nueva jornada de adopción de mascotas en Bogotá.
Se aproxima una nueva jornada de adopción de mascotas en Bogotá. Foto: Cortesía Secretaría de Ambiente

Se prepara la Feria Huellas, un espacio en el que diferentes personas tendrán la oportunidad de interactuar con distintos animales que están en la búsqueda de un hogar que los acoja.

Parque El Virrey, escenario de importante jornada de adopción: animales podrán encontrar una familia

Este evento se realizará el día 22 de febrero en la Biblioteca Virgilio Barco, en la ciudad de Bogotá. El horario será de 10 de la mañana a 3 de la tarde.

Es un espacio disponible para toda la ciudadanía, pero para poder adoptar alguno de los animales que allí estarán se deben cumplir unos requerimientos ya establecidos.

Oportunidad para adoptar una mascota.
Oportunidad para adoptar una mascota. Foto: 123RF

Requisitos para poder adoptar

Para que se puedan hacer las respectivas validaciones, es importante contar con el tiempo suficiente, ya que se debe realizar una entrevista con las personas interesadas en adoptar.

4 Patas

Zoe, perrita atropellada por un carro en Leticia y que no puede caminar, ya está en Bogotá: esta es su historia

4 Patas

Desgarrador video del momento en que una mujer abandona a su perrito en pleno aeropuerto

4 Patas

Estos gatos llevan más de mil días esperando ser adoptados: ¿será el destino tener uno de ellos en su hogar?

4 Patas

Parque El Virrey, escenario de importante jornada de adopción: animales podrán encontrar una familia

4 Patas

Alerta en Bogotá: orden de desalojo pone en riesgo a 113 animales de un santuario

4 Patas

Su perro podría estar en la lista: estas son las razas con mayor riesgo de sufrir problemas respiratorios graves

4 Patas

¿Buscando adoptar mascota en Medellín? Esta es la fecha y hora de la primera jornada de adopción del año este fin de semana

4 Patas

No más maltrato animal: aspirantes al congreso dialogarán acerca de este tema de cara a las elecciones

4 Patas

En video: el caso de Milo, el perro abandonado en la estación de TransMilenio de la calle 45

4 Patas

Las víctimas invisibles de la pólvora

También es necesario llevar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y un recibo de servicios públicos.

A su vez, es fundamental que, al momento de presentarse, tenga video y fotos del lugar donde estará la mascota.

Si usted quiere adoptar un gato, debe llevar un guacal destinado al transporte del felino. Si, por el contrario, desea adoptar un perro, debe llevar la respectiva correa y arnés. En caso de que el perro sea considerado de manejo especial, también se tiene que llevar un bozal de canasta.

¿De dónde salieron los animales que serán puestos en adopción?

Según lo que se indica, los animales que serán puestos en adopción son aquellos que fueron rescatados y rehabilitados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Es importante que, si usted está pensando en adoptar, esté seguro de lo que está haciendo, pues con un nuevo integrante en la familia se adquieren responsabilidades que deben ser analizadas.

Muchos animales van a parar en condición de calle luego de ser abandonados por sus anteriores dueños, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad ante posibles maltratos o accidentes.

Los caninos vivían en deplorables condiciones, rodeados de heces y orina, sin comederos ni beberos disponibles, y eran sobreexplotados
Tome nota de los requisitos para adoptar a un gato o a un perro. Foto: IDPYBA

El tema de la protección animal ha tomado especial relevancia en los ciudadanos y en la política, pues hay diferentes movimientos que se empeñan en la defensa de los animales.

Recientemente, el día 19 de febrero, tuvo lugar el IV Foro Nacional: La protección animal en el Congreso de la República, un espacio en el que diferentes aspirantes al Congreso pudieron exponer sus propuestas en temas de protección animal.

No más maltrato animal: aspirantes al congreso dialogarán acerca de este tema de cara a las elecciones

Este evento también fue una oportunidad para que los aspirantes que hicieron presencia pudieran llegar a un público al que le interesan estos temas.

Más de 4 Patas

La perrita Zoe.

Zoe, perrita atropellada por un carro en Leticia y que no puede caminar, ya está en Bogotá: esta es su historia

Cámaras captaron el instante en que la mujer se alejó del can.

Desgarrador video del momento en que una mujer abandona a su perrito en pleno aeropuerto

Los gatos son cazadores por naturaleza, con sentidos agudos y habilidades para la caza, incluyendo acechar y atrapar presas,

Estos gatos llevan más de mil días esperando ser adoptados: ¿será el destino tener uno de ellos en su hogar?

Gatitos en una jaula en un refugio de animales.

Parque El Virrey, escenario de importante jornada de adopción: animales podrán encontrar una familia

Senadora denuncia inminente desalojo de santuario animal en Bogotá

Alerta en Bogotá: orden de desalojo pone en riesgo a 113 animales de un santuario

Una investigación de la University of Cambridge advierte sobre las consecuencias del síndrome obstructivo de las vías respiratorias en perros de hocico corto. (Foto de referencia)

Su perro podría estar en la lista: estas son las razas con mayor riesgo de sufrir problemas respiratorios graves

Varios de estos animales ingresaron siendo cachorros y crecieron viendo partir a otros mientras ellos se quedaban atrás.

¿Buscando adoptar mascota en Medellín? Esta es la fecha y hora de la primera jornada de adopción del año este fin de semana

Negro lleva cinco años en la fundación.

Él es Negro, un perrito que llegó cachorro a un refugio animal y, tras cinco años, aún busca hogar

Petrova heredó al minino después de la muerte de su madre, y en medio del dolor por su perdida, empezó a tomarle fotos. Al revisarlas, se dio cuenta de lo expresivo que era Zarathustra.

Tenga cuidado con su gato: en este barrio se están desapareciendo los felinos

Noticias Destacadas