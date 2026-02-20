Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

Se prepara la Feria Huellas, un espacio en el que diferentes personas tendrán la oportunidad de interactuar con distintos animales que están en la búsqueda de un hogar que los acoja.

Este evento se realizará el día 22 de febrero en la Biblioteca Virgilio Barco, en la ciudad de Bogotá. El horario será de 10 de la mañana a 3 de la tarde.

Es un espacio disponible para toda la ciudadanía, pero para poder adoptar alguno de los animales que allí estarán se deben cumplir unos requerimientos ya establecidos.

Oportunidad para adoptar una mascota. Foto: 123RF

Requisitos para poder adoptar

Para que se puedan hacer las respectivas validaciones, es importante contar con el tiempo suficiente, ya que se debe realizar una entrevista con las personas interesadas en adoptar.

También es necesario llevar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y un recibo de servicios públicos.

A su vez, es fundamental que, al momento de presentarse, tenga video y fotos del lugar donde estará la mascota.

Si usted quiere adoptar un gato, debe llevar un guacal destinado al transporte del felino. Si, por el contrario, desea adoptar un perro, debe llevar la respectiva correa y arnés. En caso de que el perro sea considerado de manejo especial, también se tiene que llevar un bozal de canasta.

¿De dónde salieron los animales que serán puestos en adopción?

Según lo que se indica, los animales que serán puestos en adopción son aquellos que fueron rescatados y rehabilitados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Es importante que, si usted está pensando en adoptar, esté seguro de lo que está haciendo, pues con un nuevo integrante en la familia se adquieren responsabilidades que deben ser analizadas.

Muchos animales van a parar en condición de calle luego de ser abandonados por sus anteriores dueños, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad ante posibles maltratos o accidentes.

Tome nota de los requisitos para adoptar a un gato o a un perro. Foto: IDPYBA

El tema de la protección animal ha tomado especial relevancia en los ciudadanos y en la política, pues hay diferentes movimientos que se empeñan en la defensa de los animales.

Recientemente, el día 19 de febrero, tuvo lugar el IV Foro Nacional: La protección animal en el Congreso de la República, un espacio en el que diferentes aspirantes al Congreso pudieron exponer sus propuestas en temas de protección animal.

Este evento también fue una oportunidad para que los aspirantes que hicieron presencia pudieran llegar a un público al que le interesan estos temas.