Estos gatos llevan más de mil días esperando ser adoptados: ¿será el destino tener uno de ellos en su hogar?

Recientemente, se viralizaron las historias de algunos gatos en redes sociales, puesto que estos llevan más de mil días esperando ser adoptados. Ante esta situación, la cuenta oficial de @salvandogaticos en Instagram se puso a la tarea de compartir la historia de estos felinos para por fin encontrarles un hogar.

Inicialmente, esta campaña dio a conocer la historia de Macarrón. Un felino que lleva más de 1.500 días en búsqueda de un amo; el animal doméstico llegó hace más de cuatro años a la fundación Salvando Gaticos, luego de que una ciudadana lo rescatara en Barranquilla.

Tras haber sido recogido, el minino fue trasladado a la capital; para ese entonces apenas tenía seis meses de nacido. Hoy en día ya tiene cuatro años y medio; tristemente, en todo lo que lleva de vida, no ha tenido la oportunidad de tener un hogar donde puedan dar el amor que tanto busca.

La principal razón que argumentó la fundación por la cual el gato de ojos verdes no tiene un hogar es debido a que es indispensable que esté acompañado de otros felinos. Esto porque, como ha estado gran parte de su vida en una fundación, considera la compañía animal como algo recurrente, no como un lujo.

Como Macarrón, hay otros felinos que pertenecen a la fundación Salvando Gaticos que acumulan años esperando un hogar; estos son algunos de los casos:

Mochi, más de 1.100 días de espera.

Monolito, aproximadamente 1.100 días en busca de hogar.

Pitaya, cerca de 1.000 días en adopción.

Torombola, más de 1.000 días a la espera de un amo.

Raya, cerca de 1.000 días esperando una familia.

Barba Negra, poco más de 1.000 sin conocer el calor de un hogar.

Las personas que deseen adquirir alguno de estos gatos deben comunicarse directamente con la fundación Salvando Gatitos, la cual posee diferentes canales de atención, bien sea la línea directa de WhatsApp, al número 310 6734774, su perfil de Instagram (@salvandogaticos) o Salvando Gaticos en Facebook.

Así mismo, puede ayudar a esta y otras fundaciones que se dedican a rescatar este tipo de animales con trabajo comunitario o realizando donaciones para que este tipo de organizaciones continúen realizando este tipo de labores y así hacer del mundo un lugar mejor para los animales domésticos.