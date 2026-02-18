Tenga cuidado con su gato: en este barrio se están desapareciendo los felinos

Los habitantes del barrio San Judas de la Comuna 10, en la ciudad de Cali, vienen denunciando la desaparición de ciertos miembros de una comuna de gatos local que ha sido acogida por los amantes de este tipo de animales domésticos.

La colonia llevaba años establecida en el sector, debido a que los vecinos regularmente los alimentaban y cuidaban.

Pero, justamente la comunidad que se había enternecido con estos animales fue la que denunció que los mismos estaban siendo víctimas de algún tipo de maltrato.

Los habitantes del sector reportaron la constante desaparición de algunos de los integrantes de la colonia. Sin embargo, también confirmaron que los felinos no solo estaban desapareciendo, sino que de igual forma en la zona constantemente se encontraban gatos fallecidos o con lesiones de gravedad.

Ante las denuncias de la comunidad la Policía y centros veterinarios acudieron al llamdo. Foto: Getty Images

Según un reporte recogido por El Espectador, los vecinos de la colonia acusaron a algunos extranjeros y habitantes de calle del sector de estar maltratando a los felinos, por lo que denunciaron a las autoridades, además de las entidades de protección animal.

Ante dicha denuncia, la Alcaldía de Cali realizó un comunicado mediante su página web, donde especificó que “veterinarios del Campo de Centro de Biotecnología Agropecuaria (CBA), liderado por el médico veterinario zootecnista Carlos Benavides, realizó una visita técnica al sector tras el llamado de la comunidad”.

En dicha visita, las conclusiones de los profesionales fue que los cuatro felinos que todavía residían en la colonia vivían en condiciones sumamente complejas: en medio de escombro, residuos y habitantes de calle. Sin embargo, su conclusión fue que ninguno de los gatos presentaba símbolos de violencia o maltrato.

La Alcaldía también especificó que Diego Alejandro Bonilla Peña, inspector de Policía especializado en protección animal inició un diálogo con la comunidad para llegar al fondo de los hechos que se estaban presentando en el barrio San Judas de la ciudad de Cali.

Para ello, se estableció la “mesa técnica interinstitucional con entidades del Distrito, entre ellas la Policía Ambiental, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y las secretarías de Bienestar Social y la de Seguridad y Justicia”. Todo con el objetivo de “diseñar acciones preventivas y correctivas que permitan erradicar esta problemática y evitar que se repitan situaciones de riesgo para los animales”.

Mientras tanto, los cuatro felinos encontrados al momento de la visita serán trasladados al Centro de Bienestar Animal, donde luego de estabilizarlos serán puestos en adopción.