Zoe, perrita atropellada por un carro en Leticia y que no puede caminar, ya está en Bogotá: esta es su historia

El pasado 30 de enero, en Leticia, Amazonas, una perrita de nombre Zoe fue atropellada por un vehículo, dejándola con serias lesiones en su cadera y patas delanteras, lo cual le impide caminar.

Por lo tanto, el canino requiere con urgencia una cirugía especializada que le permita volver a caminar, como lo hacía normalmente Zoe por las calles de Leticia

Tras lo anterior, desde la Aeronáutica Civil anunciaron, a través de redes sociales, que están acompañando el cumplimiento de los acuerdos tras el incidente vial que dejó en delicado estado a Zoe.

La perrita Zoe Foto: Fundación Ángeles de 4 patas

Es por ello que, según la Aeronáutica Civil, el consorcio en el que trabaja la persona involucrada en el accidente, asumió la total responsabilidad y la perrita ya se encuentra en Bogotá para la respectiva cirugía.

“Gracias a la generosidad de su propietaria, el canino será adoptado por la Fundación Ángeles de 4 patas para garantizar su seguridad total. Este acuerdo no solamente salva una vida, sino que establece un precedente de sana convivencia y diálogo entre la comunidad. Desde la Aerocivil celebramos la ética del sector privado y protegemos nuestra biodiversidad”, indicaron desde la Aeronáutica Civil.

Importante destacar que, las personas que quieran realizar cualquier donación a la Fundación Ángeles de 4 patas, ubicada en Leticia, podrán comunicarse al número 3133579526.