Zoe, perrita atropellada por un carro en Leticia y que no puede caminar, ya está en Bogotá: esta es su historia

El pasado 30 de enero, en Leticia, Amazonas, una perrita de nombre Zoe fue atropellada por un vehículo, dejándola con serias lesiones en su cadera y patas delanteras, lo cual le impide caminar.
Por lo tanto, el canino requiere con urgencia una cirugía especializada que le permita volver a caminar, como lo hacía normalmente Zoe por las calles de Leticia
Tras lo anterior, desde la Aeronáutica Civil anunciaron, a través de redes sociales, que están acompañando el cumplimiento de los acuerdos tras el incidente vial que dejó en delicado estado a Zoe.
Es por ello que, según la Aeronáutica Civil, el consorcio en el que trabaja la persona involucrada en el accidente, asumió la total responsabilidad y la perrita ya se encuentra en Bogotá para la respectiva cirugía.
“Gracias a la generosidad de su propietaria, el canino será adoptado por la Fundación Ángeles de 4 patas para garantizar su seguridad total. Este acuerdo no solamente salva una vida, sino que establece un precedente de sana convivencia y diálogo entre la comunidad. Desde la Aerocivil celebramos la ética del sector privado y protegemos nuestra biodiversidad”, indicaron desde la Aeronáutica Civil.
Importante destacar que, las personas que quieran realizar cualquier donación a la Fundación Ángeles de 4 patas, ubicada en Leticia, podrán comunicarse al número 3133579526.
ZOE no está sola. 🐾— Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) February 19, 2026
Desde la @AerocivilCol acompañamos el cumplimiento de los acuerdos tras el incidente vial, asegurando que cada compromiso por su bienestar se materialice.
Este no es solo un acuerdo, es una muestra de que en Leticia podemos resolver con respeto a la vida. pic.twitter.com/vYvAMk3BSs