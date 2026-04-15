Imágenes emotivas: la astronauta de Artemis II regresó a casa y así la recibió su mascota

Tras completar un viaje de más de 1,1 millones de kilómetros a bordo de la nave Orion, la astronauta de la NASA Christina Koch regresó a su hogar en Texas. El éxito de Artemis II no solo marca un hito científico hacia Marte, sino que también destaca la importancia del apoyo emocional en la readaptación de los exploradores espaciales.

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El pasado 11 de abril de 2026, la cápsula Orion amerizó con éxito en el océano Pacífico, poniendo fin a la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre baja en más de medio siglo. Tras cumplir con los protocolos médicos de rigor luego del impacto del reingreso, la ingeniera y física Christina Koch protagonizó uno de los momentos más virales y humanos de la misión: el reencuentro con su mascota, una perra llamada Sadie.

@elespanolcom 🥹Christina Koch volvió a la Tierra, pero el recibimiento más tierno no vino desde la NASA, sino desde su propia casa. La astronauta compartió el emotivo momento en que su perrita Sadie la recibió tras su regreso. La semana pasada Koch se convirtió en la primera mujer en la historia en ir a la órbita lunar y, junto a la tripulación de Artemis II, también rompió el récord de los humanos que han estado más lejos de la Tierra hasta ahora. 🗣️ "Estoy bastante segura de que fui yo la que más disfrutó este reencuentro. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional", escribe la astronauta en sus redes sociales. A veces, los reencuentros más poderosos no necesitan palabras. 📹astro_christina #artemis2 #perro #mascota #nasa #christinaKoch ♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁

Christina Koch, quien forma parte del cuerpo de astronautas desde 2013, no es ajena a los récords. En esta ocasión, junto a sus compañeros Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, estableció una nueva marca de distancia para vuelos tripulados, superando la alcanzada por la misión Apolo 13 en 1970. Durante los 10 días de misión, la tripulación validó sistemas críticos de soporte vital y navegación, fundamentales para el futuro alunizaje previsto en Artemis III.

Sin embargo, para Koch, el éxito técnico se completó al cruzar el umbral de su casa. A través de sus redes sociales, la astronauta compartió el video en el que se observa a Sadie saltando con entusiasmo y rascando el vidrio de la puerta al reconocerla. “Sigo bastante segura de que yo fui la parte más feliz de este reencuentro”, afirmó Koch, subrayando el valor de su animal de compañía en su proceso de transición.

El efusivo saludo de Sadie no es solo una anécdota doméstica. Según expertos en medicina espacial, el contacto con mascotas y seres queridos es un factor determinante en la salud mental de los astronautas. Tras experimentar condiciones de aislamiento extremo y la visión de la Tierra como un “bote salvavidas” en la inmensidad del vacío, el retorno a los vínculos afectivos facilita la readaptación psicológica.

Koch, quien ya ha pasado periodos prolongados en la Estación Espacial Internacional (EEI), destacó que su mascota le enseñó “todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional”, una herramienta que resultó inesperadamente útil tras la intensidad de orbitar la Luna.

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Más allá de las imágenes jugando con Sadie en las playas de Texas, Koch compartió una reflexión profunda sobre la perspectiva global que obtuvo desde la nave Orion. La astronauta describió la Tierra no solo como un objetivo científico, sino como una entidad frágil rodeada de una “oscuridad absoluta”.

“Lo que me impactó no fue necesariamente solo la Tierra; fue toda la negrura que la rodeaba. La Tierra era simplemente este bote salvavidas colgado, en calma, en el universo”, relató la ingeniera.

Con el éxito de Artemis II, la NASA y la Agencia Espacial Canadiense consolidan el camino para restablecer la presencia humana en la superficie lunar. Para Koch, la primera mujer en alcanzar este hito orbital, el mensaje es claro: en este “bote salvavidas” llamado Tierra, todos los habitantes forman parte de una misma tripulación.