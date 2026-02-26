Horror en Popayán: perrita murió tras brutal ataque con golpes y piedras; el video es aterrador

Un nuevo caso de maltrato animal ha generado rechazo y conmoción en Popayán, luego de que se conociera un video en el que se observa a un hombre agrediendo violentamente a una perrita hasta causarle la muerte. Los hechos habrían ocurrido en el sector conocido como La Piedra Sur, en la variante de la ciudad.

De acuerdo con la información conocida, el ataque se registró el pasado 20 de febrero, pero solo días después se hizo público, cuando las imágenes comenzaron a circular en redes sociales. En el material audiovisual se evidencia cómo el sujeto golpea al animal y le lanza piedras en repetidas ocasiones, provocándole heridas que terminaron siendo mortales.

Colectivos defensores de animales denunciaron el caso y exigieron que se aplique la Ley 1774 de 2016, norma que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones penales para quienes incurran en maltrato. Activistas pidieron celeridad en la identificación del agresor y en el inicio del proceso judicial.

La senadora Andrea Padilla también se pronunció sobre lo ocurrido y solicitó colaboración ciudadana para ubicar al responsable. “Tenemos que identificar al responsable para activar la ruta por la Ley Ángel. Si alguien tiene información que permita dar con la identidad de este delincuente, debe informarla a la Policía”, manifestó.

La Policía Metropolitana indicó que ya adelanta labores investigativas para esclarecer el caso. Según explicó el teniente coronel Julián Castañeda, comandante operativo de seguridad, el video está siendo analizado por personal de investigación criminal con el fin de establecer la identidad del hombre que aparece en las imágenes.

Por su parte, la administración municipal rechazó de manera categórica lo sucedido y confirmó que se activaron los protocolos correspondientes. Desde la Secretaría de Salud informaron que se recopilan pruebas y se realizó la respectiva necropsia veterinaria para aportar elementos al proceso judicial.

Las autoridades anunciaron que se evalúa ofrecer una recompensa a quien entregue información que permita la captura del presunto agresor. El caso ha despertado nuevas voces que reclaman mayores controles y sanciones ejemplares frente a hechos de violencia contra animales en la capital caucana.