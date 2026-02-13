En respuesta a un video que circuló recientemente en redes sociales y que muestra a un perro siendo arrastrado por un vehículo en movimiento en una vía pública del norte de Cali, las autoridades distritales anunciaron la apertura de un proceso policial para investigar un presunto caso de maltrato animal. El hecho ha generado indignación entre vecinos, ciudadanos y colectivos animalistas, y ha reavivado el debate sobre la protección de los animales en Colombia en los primeros meses de 2026.

El material audiovisual, difundido principalmente en plataformas como Instagram, “se observa a un canino siendo halado con una cuerda, mientras el presunto propietario se movilizaba en un vehículo automotor” por el barrio Chiminangos (en el norte de Cali), tal como lo informó la Alcaldía a través de un comunicado. En el video, quienes graban siguen al hombre por varias calles hasta que le reclaman por la situación, su reacción generó alertas sobre la posible vulneración del bienestar animal.

Frente a esta situación, la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) de la Alcaldía de Cali confirmó la apertura de una investigación de tipo policivo para esclarecer los hechos y establecer si hubo infracciones a la normativa vigente sobre trato y protección de animales.

En el comunicado, la Uaepa indicó que la atención inicial fue realizada por la Policía Ambiental, con el apoyo de la Inspección de Policía del sector afectado por la difusión del video. Aunque al momento de la verificación no se habrían encontrado signos evidentes de lesión física en el animal: “sin encontrar signos de afectación. En este momento no se ha hecho la aprehensión del animal, pero se adelantan investigaciones para establecer posibles responsabilidades y sanciones”.

Este incidente se enmarca dentro de un contexto legal que ha evolucionado en Colombia en los últimos años con el fin de fortalecer la protección y bienestar de los animales. El país cuenta con un marco jurídico que incluye el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989), así como su actualización y fortalecimiento mediante la denominada Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que ajusta y amplía las normas sobre maltrato animal y las penas aplicables cuando se atenta contra la vida o integridad de los animales domésticos, silvestres o de compañía.

La Ley 1774 de 2016, que también forma parte de las normas vigentes en Colombia, reconoce explícitamente que “los animales como seres sintientes no son cosas y que recibirán protección especial contra el sufrimiento o dolor causado por acciones humanas”, estableciendo sanciones de carácter policivo y penal para quienes maltraten o causen daños a los animales.

La Ley Ángel, aprobada en 2025 y actualizada en el marco del Estatuto Nacional de Protección de los Animales, busca fortalecer aún más la lucha contra estas conductas mediante la tipificación y aumento de penas para quienes causen la muerte o lesiones graves a un animal, así como establecer mecanismos de sensibilización y prevención en todo el país.

Las autoridades están al pendiente de los casos de maltrato animal que pasen alrededor del país. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

En otras regiones de Colombia también se han registrado episodios en los que la evidencia audiovisual ha impulsado la apertura de procesos sancionatorios. Por ejemplo, en el municipio de Sonsón (Antioquia), un video de agresión física contra un perro llevó a autoridades locales a pronunciarse públicamente y ofrecer recompensas por información que permita identificar al agresor.

Finalmente, La Administración Distrital, liderada por el alcalde Alejandro Eder, invita a denunciar cualquier presunción de maltrato animal a la línea 318 275 01 01. Se garantiza absoluta reserva.