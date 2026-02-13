Cali

Policía fortalece la seguridad en el MÍO en ocho terminales y cinco estaciones de Cali

Este despliegue se da con el fin de mejorar la calidad del servicio de transporte masivo

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

13 de febrero de 2026, 3:05 p. m.
Policía refuerza seguridad en el MÍO: despliegue en ocho terminales y cinco estaciones de Cali.
Policía refuerza seguridad en el MÍO: despliegue en ocho terminales y cinco estaciones de Cali. Foto: Policía Nacional

La Policía Nacional anunció la activación de un operativo de seguridad ampliado en el Sistema Integrado de Transporte Masivo (MÍO) de Cali, dirigido a reducir la incidencia de delitos y fortalecer la convivencia ciudadana dentro de las instalaciones del sistema y en sus alrededores.

El MÍO es el principal medio de transporte público de la ciudad, utilizado por más de 310.000 personas diariamente. “Tenemos focalizadas las labores policiales, con el fin de garantizar que las 310 mil personas que se desplazan diariamente en el sistema, puedan llegar con seguridad a sus hogares. Esta presencia institucional que ven hoy aquí es algo que hacemos rutinariamente”, afirmó el coronel Milton Andrés Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Los controles en el MIO no se detienen. Los operativos de las autoridades no solo se vienen realizando en estaciones y rutas, también en los carriles exclusivos del Sistema. Este fin de semana, los controles fueron en el centro de Cali, donde se vieron imágenes como esta, de personas que pese a incumplir la norma, impiden a como de lugar los procedimientos de la Policía y Movilidad
Los controles en el MIO no se detienen. Ahora, varias estaciones y terminales recibirán una mayor presencia policial. Foto: Jorge Orozco

Sus estaciones y terminales han sido objeto de quejas sobre robos, agresiones y otros comportamientos contrarios a la convivencia. Un sondeo reciente realizado por Cali Cómo Vamos y la Cámara de Comercio de Cali reveló que un 39 % de los usuarios reportó sentirse inseguro mientras se moviliza en el sistema, y un 15 % afirmó haber sido víctima de algún delito durante el año anterior, entre ellos hurtos y agresiones físicas o verbales.

El operativo policial fue confirmado este viernes e incluye un despliegue de uniformados en ocho terminales y cinco estaciones priorizadas del sistema MÍO. Entre los puntos destacados para la intervención están las estaciones de Centro, Petecuy, San Pedro y Unidad Deportiva, ubicaciones de alta circulación en el sistema.

Cali

Ataque sicarial en Cali: mujer fallece por impactos de bala cerca de estación del MIO

Cali

Planes para el 14 de febrero en Cali: una fecha para compartir

Cali

Hasta hoy tiene plazo para inscribirse en Mi Cali Beca ¿Cómo hacerlo y de qué se trata?

Cali

Fuerte sismo de magnitud 4,5 sacude al occidente de Colombia: en Cali se sintió el movimiento

Cali

Preocupación por inestabilidad en dirección de Policía en Cali: tres comandantes en apenas seis meses

Cali

Policía se grabó insultando a una joven en Cali y la institución tomó decisiones: “Vea cómo tiembla”

Cali

Veeduría ciudadana pide a la procuraduría investigar actuación del Congresista Duvalier Sánchez

Cali

Tenga en cuenta: estas son las seis rutas del MÍO que retoman sus recorridos habituales; conozca los detalles

Cali

Anuncian aumento del pasaje del MIO; estas son las razones del incremento

Cápsulas

Cali implementa sistema de pago digital en el MIO con tarjetas bancarias y dispositivos móviles

Las labores en desarrollo contemplan registros personales, verificación de antecedentes y acompañamiento directo a los usuarios con el fin de promover el respeto y prevenir hechos delictivos dentro de los buses y en las áreas de acceso a las estaciones.

Ataque sicarial en Cali: mujer fallece por impactos de bala cerca de estación del MIO

La institución también ha implementado planes con nombres específicos como ‘Fénix’, ‘Épica’ y ‘Prisma’, que buscan aumentar la presencia policial, mejorar la convivencia y ofrecer atención con enfoque de género, según se indicó en el comunicado oficial.

Además de la presencia en las estaciones, el operativo contempla reacciones motorizadas en los principales corredores viales por donde opera el sistema, con el propósito de atender de manera pronta situaciones que puedan afectar la movilidad o la tranquilidad de los pasajeros. Esta articulación busca reducir el tiempo de respuesta y disuadir a los posibles criminales, especialmente en tramos con alta densidad de usuarios.

Policía refuerza seguridad en el MÍO: despliegue en ocho terminales y cinco estaciones de Cali
Policía refuerza seguridad en el MÍO: despliegue en ocho terminales y cinco estaciones de Cali Foto: Policía Nacional

Hasta el momento, la Policía reporta resultados concretos de las acciones de seguridad. En lo que va de 2026, han sido capturadas 21 personas por diversos delitos cometidos en el contexto del sistema de transporte, y se han impuesto al menos 1.880 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, entre ellos la evasión del pago del pasaje y el porte de armas blancas. El operativo también ha permitido el decomiso de más de 1.000 armas blancas, según cifras oficiales.

Estas acciones se desarrollan en un contexto en el que la seguridad del transporte público ha sido tema de debate en Cali durante varios años. Diversas iniciativas, como la instalación de un Sistema Integrado de Videovigilancia Estratégica, han buscado integrar cámaras y capacidades tecnológicas para monitorear situaciones de riesgo y apoyar las operaciones policiales en estaciones y terminales.

Más de Cali

Policía refuerza seguridad en el MÍO: despliegue en ocho terminales y cinco estaciones de Cali

Policía fortalece la seguridad en el MÍO en ocho terminales y cinco estaciones de Cali

Secuestro, arma fuego, martillo

Ataque sicarial en Cali: mujer fallece por impactos de bala cerca de estación del MIO

x

Planes para el 14 de febrero en Cali: una fecha para compartir

Imagen referencia de estudiantes en una universidad.

Hasta hoy tiene plazo para inscribirse en Mi Cali Beca ¿Cómo hacerlo y de qué se trata?

Panorámicas de Cali

Fuerte sismo de magnitud 4,5 sacude al occidente de Colombia: en Cali se sintió el movimiento

Edwin Masleider Urrego Pedraza, tiene más de 20 años de carrera criminal.

Preocupación por inestabilidad en dirección de Policía en Cali: tres comandantes en apenas seis meses

Momentos del incidente en Cali que involucró a policías.

Policía se grabó insultando a una joven en Cali y la institución tomó decisiones: “Vea cómo tiembla”

Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde.

Veeduría ciudadana pide a la procuraduría investigar actuación del Congresista Duvalier Sánchez

Fabio Arroyave habló con SEMANA.

“Cali no está enfrentando delincuencia común aislada”: Fabio Arroyave tras hallazgo de cabeza humana cerca a la Alcaldía

Aída Quicué es senadora de los pueblos indígenas de Colombia, además una reconocida representante comunera del Cauca.

“Decidí que no caminaba más. Les dije ‘si me van a matar, me matan aquí’”: senadora Aida Quilcué revela detalles de su secuestro

Noticias Destacadas