Policía fortalece la seguridad en el MÍO en ocho terminales y cinco estaciones de Cali

La Policía Nacional anunció la activación de un operativo de seguridad ampliado en el Sistema Integrado de Transporte Masivo (MÍO) de Cali, dirigido a reducir la incidencia de delitos y fortalecer la convivencia ciudadana dentro de las instalaciones del sistema y en sus alrededores.

El MÍO es el principal medio de transporte público de la ciudad, utilizado por más de 310.000 personas diariamente. “Tenemos focalizadas las labores policiales, con el fin de garantizar que las 310 mil personas que se desplazan diariamente en el sistema, puedan llegar con seguridad a sus hogares. Esta presencia institucional que ven hoy aquí es algo que hacemos rutinariamente”, afirmó el coronel Milton Andrés Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Los controles en el MIO no se detienen. Ahora, varias estaciones y terminales recibirán una mayor presencia policial. Foto: Jorge Orozco

Sus estaciones y terminales han sido objeto de quejas sobre robos, agresiones y otros comportamientos contrarios a la convivencia. Un sondeo reciente realizado por Cali Cómo Vamos y la Cámara de Comercio de Cali reveló que un 39 % de los usuarios reportó sentirse inseguro mientras se moviliza en el sistema, y un 15 % afirmó haber sido víctima de algún delito durante el año anterior, entre ellos hurtos y agresiones físicas o verbales.

El operativo policial fue confirmado este viernes e incluye un despliegue de uniformados en ocho terminales y cinco estaciones priorizadas del sistema MÍO. Entre los puntos destacados para la intervención están las estaciones de Centro, Petecuy, San Pedro y Unidad Deportiva, ubicaciones de alta circulación en el sistema.

Las labores en desarrollo contemplan registros personales, verificación de antecedentes y acompañamiento directo a los usuarios con el fin de promover el respeto y prevenir hechos delictivos dentro de los buses y en las áreas de acceso a las estaciones.

La institución también ha implementado planes con nombres específicos como ‘Fénix’, ‘Épica’ y ‘Prisma’, que buscan aumentar la presencia policial, mejorar la convivencia y ofrecer atención con enfoque de género, según se indicó en el comunicado oficial.

Además de la presencia en las estaciones, el operativo contempla reacciones motorizadas en los principales corredores viales por donde opera el sistema, con el propósito de atender de manera pronta situaciones que puedan afectar la movilidad o la tranquilidad de los pasajeros. Esta articulación busca reducir el tiempo de respuesta y disuadir a los posibles criminales, especialmente en tramos con alta densidad de usuarios.

Policía refuerza seguridad en el MÍO: despliegue en ocho terminales y cinco estaciones de Cali Foto: Policía Nacional

Hasta el momento, la Policía reporta resultados concretos de las acciones de seguridad. En lo que va de 2026, han sido capturadas 21 personas por diversos delitos cometidos en el contexto del sistema de transporte, y se han impuesto al menos 1.880 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, entre ellos la evasión del pago del pasaje y el porte de armas blancas. El operativo también ha permitido el decomiso de más de 1.000 armas blancas, según cifras oficiales.

Estas acciones se desarrollan en un contexto en el que la seguridad del transporte público ha sido tema de debate en Cali durante varios años. Diversas iniciativas, como la instalación de un Sistema Integrado de Videovigilancia Estratégica, han buscado integrar cámaras y capacidades tecnológicas para monitorear situaciones de riesgo y apoyar las operaciones policiales en estaciones y terminales.