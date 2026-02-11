Cali

Más de 1.000 empresas podrán acceder a un kit gratuito de IA en Cali. ¿De qué se trata y cómo participar?

Se invita la participación de compañías que enfrentan grandes volúmenes de tareas repetitivas, consultas de clientes o gestión comercial diaria.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

11 de febrero de 2026, 5:50 p. m.
La inteligencia artificial está al alcance de los emprendedores caleños con esta oportunidad.
La inteligencia artificial está al alcance de los emprendedores caleños con esta oportunidad.

En el contexto de la creciente adopción de tecnologías digitales por parte de empresas en Colombia, en la ciudad de Cali se lanzó una iniciativa dirigida a facilitar el acceso a herramientas de inteligencia artificial (IA) para negocios con alta carga operativa. La empresa tecnológica Meteor IA informó sobre la entrega de un kit gratuito de inteligencia artificial dirigido a más de 1000 empresas en Cali que enfrentan tareas repetitivas o elevadas cargas de gestión comercial.

La iniciativa se presenta en medio de un entorno en el cual la adopción de IA en Colombia sigue siendo desigual, tal como lo explica un estudio de WeWork y Michael Page; indicó que solo un porcentaje de empresas cuenta con políticas propias para promover el uso responsable de esta tecnología, y muchos negocios carecen de recursos o talento especializado para implementarla.

León XIV advierte sobre la persuasión oculta de los chatbots y los riesgos de la IA.
La IA cada vez tiene una repercusión más grande en los emprendimientos. Foto: Getty Images

Meteor IA explicó que el objetivo del programa es que la inteligencia artificial deje de ser un concepto difícil de aplicar para pequeñas y medianas empresas y se transforme en una herramienta funcional desde el primer día. “El objetivo es que la inteligencia artificial se integre de forma práctica y sin fricciones desde el primer momento”.

El kit está diseñado para automatizar tareas operativas, como respuestas a consultas de clientes, gestión de leads, creación de contenido y apoyo en procesos de venta, sin requerir conocimientos técnicos o de programación. Las herramientas incluidas consisten en prompts profesionales (instrucciones para generar textos comerciales y estrategias de contenido), plantillas para creación de imágenes y videos, y acceso a una plataforma con un asistente virtual ajustable a las necesidades de cada negocio.



Requisitos y proceso de participación

El programa está dirigido principalmente a empresas con alta demanda operativa, por ejemplo, negocios con equipos de marketing, atención al cliente o actividades con gran volumen de interacciones diarias. Las empresas interesadas deben postularse a través de un formulario en el sitio web oficial de Meteor IA para conocer los pasos detallados para la implementación del kit, a través de este link: https://meteor.com.co/kit-ia/

Meteor IA señaló que la entrega del kit incluye sesiones personalizadas uno a uno, donde se explica el uso de las herramientas y se alinean con los procesos específicos del negocio para asegurar una integración práctica y sin barreras técnicas.

Juan Peinado, instructor Meteor IA.
Juan Peinado, instructor Meteor IA.

Este tipo de iniciativas se enmarca en esfuerzos más amplios por promover la adopción de tecnologías digitales en Colombia, donde se observan múltiples convocatorias y programas para impulso de habilidades en IA y competencias tecnológicas, tanto en el sector empresarial como educativo.

Entre los beneficios esperados por aplicar este kit está el ahorro de hasta 20 horas semanales en tareas operativas, la reducción de costos operativos de hasta un 30 %, una mejora de hasta un 15 % en la eficiencia de los equipos y la capacidad de ofrecer atención automatizada 24/7 a clientes y usuarios, sin sacrificar control ni calidad del servicio.



