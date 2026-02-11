No tienen que pagar el impuesto predial ni el ICA, durante tres años: exoneración para ciertas personas en Cali

La Alcaldía de Cali, en cabeza de Alejandro Eder, ha hecho un importante anuncio que podría beneficiar a personas que han sido afectadas por hechos violentos.

Según lo que se indica, la medida está dirigida a las personas afectadas por los atentados que se registraron el año pasado en la ciudad y que acabaron con la vida de varias personas en el territorio caleño.

A raíz de esto, desde la Alcaldía se indica que las víctimas de estos atentados quedarán exoneradas, durante los años 2025, 2026 y 2027, del pago del impuesto predial, el ICA y los costos de delimitación. Con esta medida se espera que cerca de 200 familias y negocios sean beneficiados, para contribuir a la recuperación de lo que perdieron en medio de los lamentables hechos que tuvieron lugar el año pasado.

Alivio económico para afectados por los atentados del 2025. Foto: Alcaldía de Cali

El anuncio se hizo a través de las redes sociales de la Alcaldía, donde se escucha al alcalde Alejandro Eder diciendo:

“El año pasado fue un año muy triste para Cali, porque volvió el terrorismo a nuestra ciudad, tuvimos 6 atentados, tuvimos 10 caleños y caleñas que fueron asesinados por estos terroristas, y además de tantos negocios y viviendas afectados, por eso hoy, nosotros logramos sacar adelante un acuerdo en el Consejo de Cali, que exonera por los años 2025, 2026 y 2027 a todos ustedes los que quedaron registrados en el censo, del ICA y del predial”.

Aunque este alivio económico solo aplica para las personas que fueron identificadas como afectadas por los hechos violentos ya mencionados, también hay beneficios para el pago del predial para la comunidad en general.

Atentados en Cali. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Capturas de pantalla) y (Canva)

Según lo que se indica en la web oficial, los caleños pueden acceder a un descuento del 15% del valor del Impuesto Predial Unificado por pronto pago. Este beneficio estará disponible hasta el 30 de abril de 2026.

Según lo dicho por Jhon Quinchua Ceballos, director de Hacienda, con esto se pretende dar un alivio en materia económica a los contribuyentes. “Cuando los caleños aprovechamos estos beneficios, ganamos todos. El descuento del 15 % es una oportunidad para pagar menos y seguir aportando a las obras, programas sociales y servicios que necesita Cali”, precisó Quinchua.

Recuerde que usted puede descargar la factura del Impuesto Predial a través de la página oficial de la Alcaldía de Cali.