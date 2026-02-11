Disidencias atacan de nuevo a Cajibío, Cauca: hay un policía herido y evacúan el centro del municipio

La escalada violenta en el Cauca de las disidencias de las Farc en las últimas horas se ha intensificado tras el secuestro de la senadora Aida Quilcué y del alcalde de Morales, Óscar Guachetá. Hacia el mediodía de este miércoles, 11 de febrero, fue atacada con drones bomba y disparos la estación de Policía de Cajibío, centro del departamento.

Información preliminar indica que hay un policía herido que no ha podido ser sacado de la zona por el hostigamiento del frente Dagoberto Ramos, del Estado Mayor Central, que está bajo las órdenes de alias Iván Mordisco.

La acción terrorista también obligó a evacuar la Alcaldía de Cajibío y varios establecimientos comerciales del centro del municipio.

Secuestro de alcalde

Momentos de terror y pánico se vivieron en la vía Panamericana después de que hombres armados secuestraran a Óscar Guachetá, alcalde del municipio de Morales, Cauca.

Afortunadamente, la rápida reacción de la Fuerza Pública, más precisamente del Ejército, permitió su liberación poco después.

El alcalde de Morales, Cauca, Óscar Yamit Guachetá, compartió un mensaje de tranquilidad tras registrarse esta retención en medio de este asalto registrado en plena vía Popayán-Cali. Foto: Alcaldía de Morales, Cauca

De acuerdo con las primeras informaciones, el mandatario regresaba de la ciudad de Bogotá tras cumplir unos compromisos. Cuando se encontraba por la vereda La María, municipio de Piendamó, en Cauca, junto a su esquema, fue interceptado por hombres armados.

Al parecer, los sujetos comenzaron a disparar de manera indiscriminada, por lo que el vehículo se vio obligado a parar y fue entonces cuando el mandatario fue secuestrado.

Ante lo sucedido, la Tercera División del Ejército activó las medidas urgentes en estos casos y, en coordinación con el Gaula Militar y la Policía Nacional, lograron ubicar a las víctimas en el municipio de Caldono y rescatarlas de los criminales.

“Una vez conocido el caso, se activaron de manera inmediata los dispositivos de búsqueda y localización, lo que permitió ejercer presión operacional sobre la zona y frustrar la intención criminal de, al parecer, un grupo armado ilegal”, indicó la institución.

Según las primeras informaciones, el alcalde y su escolta se encuentran a salvo y en buenas condiciones de salud, por lo que afortunadamente no sufrieron ninguna afectación en medio de esta situación.