Ocho barrios de Cali se quedarán sin agua este miércoles, 11 de febrero

Adicionalmente, dos sectores tendrán suspensión de la energía eléctrica.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

11 de febrero de 2026, 10:52 a. m.
Cali tendrá cortes de luz y agua este 11 de febrero: revisa si tu barrio está en la lista.
Cali tendrá cortes de luz y agua este 11 de febrero: revisa si tu barrio está en la lista. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Emcali)

Este miércoles 11 de febrero, varios sectores de Cali experimentan suspensiones programadas en los servicios de agua potable y energía eléctrica, debido a trabajos de mantenimiento y modernización en la infraestructura de redes de servicio. EMCALI adelantó las intervenciones con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio, aunque en el corto plazo ha generado incomodidad entre los residentes de las zonas afectadas.

Barrios sin agua y trabajos en acueducto

La suspensión del servicio de agua ha afectado directamente a ocho barrios de Cali, donde desde las primeras horas de la mañana se han registrado cortes puntuales:

  • Ciudadela Comfandi – Calle 42 #81C-42
  • Lleras Camargo – Calle 14 Oeste #47-09
  • El Jardín – Carrera 27 #27-100
  • Colseguros – Carrera 34 #10A-115 / Calle 13 con Carrera 29B
  • Prados del Norte – Avenida 4 Norte #32-20
  • Eucarístico – Calle 8 con Carrera 37A
  • El Retiro – Carrera 34 #50-02
Corte de agua
Corte de agua en ocho barrios de Cali. Foto: Getty Images

Además, en Santa Elena (Comuna 10) se está llevando a cabo un trabajo especial en el acueducto, con el cambio de una válvula en la calle 23 con carrera 29B, lo que también ha contribuido a la suspensión temporal del servicio en ese punto de la ciudad.

En cuanto al alcantarillado, continúan las labores de limpieza y mantenimiento en el Canal Oriental, en la zona del barrio Petecuy, en la comuna 6.

Estas labores forman parte de un programa de mantenimiento que busca garantizar la continuidad y estabilidad del acueducto, y evitar fallas más frecuentes en los meses siguientes, especialmente ante el inicio de temporada seca o variaciones de presión en las redes urbanas.

EMCALI recomendó a la comunidad mantener un uso razonable del recurso antes del inicio de los trabajos, almacenar suficiente agua y estar atentos a las actualizaciones que puedan publicar a través de sus plataformas oficiales, redes sociales y líneas de atención al cliente.

Arreglos en la energía eléctrica

En el servicio de energía habrá instalación de cable ecológico en dos sectores de la ciudad.

Los sectores intervenidos son:

  • Circuito Carrera 15: carrera 17G entre diagonal 18 y diagonal 19, en el barrio Manuel María Buenaventura.
  • Circuito Alto Menga: avenida 7 Norte entre calles 43 Norte y 44 Norte, en el barrio La Campiña.
Emcali anunció cortes de energía y trabajos de acueducto para este lunes en Cali: barrios afectados.
Emcali anunció cortes de energía y trabajos de acueducto para este miércoles en Cali: barrios afectados. Foto: Emcali

En estos puntos se suspenderá el servicio de energía desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Este tipo de intervenciones forma parte del plan estratégico de la empresa para modernizar las redes y mejorar la prestación de servicios públicos, aunque suelen generar afectaciones temporales que deben ser comunicadas con anticipación para que la comunidad se organice.

Frente a las suspensiones temporales, las autoridades de servicios públicos y líderes comunitarios han insistido en almacenar agua potable para las horas sin servicio, hacer un uso responsable del recurso hídrico, tener paciencia en la reconexión del servicio eléctrico y seguir las actualizaciones de EMCALI a través de sus canales oficiales para saber cuándo se restablecerá la totalidad del servicio.

