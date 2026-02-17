Conozca los sectores con reparaciones del acueducto en Cali para este martes 17 de febrero

La ciudad de Cali continúa con obras de mantenimiento y modernización de infraestructuras básicas que forman parte de la gestión urbana. Este 2026, Empresas Municipales de Cali (EMCALI) ha intensificado labores de mantenimiento que, en ocasiones, demandan la interrupción temporal del suministro de agua en sectores específicos de la ciudad.

Es clave la atención oportuna de redes de servicios públicos para reducir interrupciones no programadas y mejorar la calidad de vida de los caleños a mediano y largo plazo.

Emcali anunció trabajos de acueducto para este martes en Cali. Foto: Emcali

Para este martes 17 de febrero de 2026, EMCALI confirmó una serie de cortes programados de agua en varios sectores de Cali, como parte de trabajos de mantenimiento y limpieza de los canales por los que fluye el líquido vital.

Estos cortes buscan atender algunas fallas detectadas y reforzar la confiabilidad del suministro en estas zonas:

Lleras Camargo: Carrera 48 con calle 14 Oeste

San Bosco: Calle 7 con carrera 14

Urbanización Pance: Calle 9 # 116 - 00

Francisco Eladio Ramírez: Carrera 77 A # 2 C 28

Manuel María Buenaventura: Carrera 21 # 17 - 26

Chiminangos I: Carrera 1 C Bis # 68 - 44

Acopi Yumbo: (Trabajo especial de acueducto): Carrera 25 A con calle 12

Asimismo, EMCALI dio a conocer que en la jornada de este martes continuarán con la limpieza y el mantenimiento del alcantarillado en los siguientes sectores:

Canal Oriental: Frente a la PTAR.

Barrio El Guabal, Comuna 10, en la Calle 13 hasta la Calle 14, entre la Carrera 44 hasta la Carrera 39: Limpieza de sumideros.

Según el cronograma divulgado, los trabajos se realizarán en sectores de diferentes comunas de la ciudad, afectando estas zonas en el periodo de 7 a. m. a 5 p. m.

Equipos de Acueducto y Alcantarillado de Emcali continúan con la limpieza de canales, sumideros y cámaras. Hoy el turno fue para el canal Oriental. Foto: Emcali

Las autoridades y EMCALI han recomendado a los residentes de los barrios afectados tomar previsiones durante los periodos de suspensión de energía y agua potable. Entre las recomendaciones se encuentran:

Almacenar agua potable suficiente para el consumo familiar durante el tiempo que dure la intervención en las redes.

Verificar actualizaciones en redes sociales o portales web de la entidad, cualquier modificación al cronograma si las labores toman más tiempo del previsto debido a condiciones climáticas o técnicas.

Es habitual que las empresas de servicios programen estas intervenciones con anticipación y publiquen sus cronogramas en plataformas digitales como los sitios web oficiales o a través de aplicaciones telefónicas, facilitando a los usuarios la planeación de sus actividades cotidianas.