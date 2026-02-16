Estos son los cruces más peligrosos de Cali: vea las zonas con mayor accidentalidad

En Cali, la mayor cantidad de accidentes viales ocurren en puntos estratégicos del oriente y del sur de la ciudad. Los primeros días el año se registraron uno 300 siniestros en la ciudad que provocaron la muerte de 21 personas y alrededor de 200 lesionados.

Reportes de la Secretaría de Movilidad de Cali y algunos análisis de seguridad vial que se desarrollaron en el 2025 señalan que hay cinco intersecciones en la ciudad donde el riesgo de accidentes es especialmente alto, ya que acumularon la mayoría de las muertes y lesiones en incidentes viales.

La calle 70 con carrera 1 encabeza la lista, además de que es un punto de alta fluidez en el norte de Cali. Le sigue la calle 70 con carrera 28 D; luego, la calle 44 con carrera 15 se ha identificado como uno de los sectores más vulnerables, debido a las condiciones estructurales y el comportamiento ciudadano. Por último, la calle 19 oeste con avenida 4 oeste también aparece en el ranking de sectores peligrosos para conducir.

Una de las causas de los accidentes son las constantes fallas en los semáforos de la ciudad. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Al mismo tiempo, los residentes del barrio Antonio Nariño, en la carrera 39 con calle 42, reportan accidentes casi a diario y los atribuyen a la falta de semaforización adecuada. En el barrio Eduardo Santo, también hay un cruce peligroso, que incrementa los riesgos orlas imprudencias de los peatones y de los conductores.

La calle 72 con Carrera 28 D reporta decenas de siniestros, por lo que se encuentra bajo observación técnica. En el sur, en Bochalema, debido a las frecuentes congestiones y las fallas en los semáforos, suelen haber varios accidentes. Y, en la autopista Suroriental siguen habiendo altos índices de incidentes por el exceso de velocidad.

Se le atribuye parte de los accidentes al exceso de velocidad de los conductores. Foto: 123RF

De acuerdo con los informes oficiales de las instituciones públicas de Cali, los peatones y los motociclistas siguen siendo las víctimas mortales de los accidentes. Un estudio de la Universidad Johns Hopkins —en Estados Unidos— reveló que el 52 % de los conductores en Cali exceden la velocidad, siendo los motociclistas los infractores más frecuentes.

A lo anterior se le suma que los semáforos suelen ser vandalizados, afectado su correcto funcionamiento. En el 2025, al menos 85 cruces alrededor de la ciudad sufrieron daños, incrementando así las posibilidades de accidentes.

No obstante, el año pasado se registró la menor cifra de muertes en medio de incidentes en las vías: hubo una disminución del 6,2 % de fallecimientos. La Alcaldía distrital atribuye el hito a intervenciones en la infraestructura y mayores controles de velocidad.