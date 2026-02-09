Movilidad en Bogotá para este lunes, 9 de febrero: así están las principales vías de la ciudad

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.
Conozca cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
6:00 a.m.: Pico y placa para carros particulares
Este lunes, no podrán circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 9, 2026
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
5:35 a.m.: Choque de dos taxis en Usme
[05:35 a.m.] #GestiónDelTráfico |Siniestro vial en la localidad de Usme, entre dos taxis en la Av. Caracas con autopista al Llano. Unidad de @TransitoBta asiganada.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 9, 2026
5:30 a.m.: Pico y placa para taxis
🚖#GerenciaEnVía te informa que hoy, lunes, la restricción de circulación para taxis en Bogotá, es para las placas terminadas en números 3️⃣ y 4️⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 9, 2026
🧐Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m.