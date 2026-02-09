Vehículos

Movilidad en Bogotá para este lunes, 9 de febrero: así están las principales vías de la ciudad

El desarrollo de la movilidad en Bogotá: trancones, choques, bloqueos, movilizaciones y vías recomendadas.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 11:38 a. m.
Movilidad en Bogotá para este 9 de febrero.
Movilidad en Bogotá para este 9 de febrero. Foto: SEMANA

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.

Conozca cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

6:00 a.m.: Pico y placa para carros particulares

Este lunes, no podrán circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

5:35 a.m.: Choque de dos taxis en Usme

5:30 a.m.: Pico y placa para taxis

