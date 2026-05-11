Estas son las multas por colarse o maltratar el MIO: así están los valores para 2026

Las sanciones económicas dentro del sistema de transporte masivo MIO de Cali tuvieron un nuevo incremento para 2026 y algunas de las conductas más comunes entre los usuarios ahora podrían representar multas cercanas a los dos millones de pesos. Las nuevas tarifas comenzaron a aplicarse tras la actualización anual del salario mínimo y de los valores contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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El ajuste impacta especialmente a quienes incumplen normas de comportamiento dentro de buses, estaciones y terminales del sistema caleño. Metro Cali y las autoridades locales reiteraron durante los últimos días el llamado a respetar las reglas de convivencia, evitar daños a la infraestructura y no ingresar sin pagar el pasaje.

Entre las conductas más sancionadas continúa apareciendo el ingreso irregular al sistema, conocido popularmente como “colarse”. Esta infracción equivale actualmente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que para 2026 representa una multa de aproximadamente 466.904 pesos.

Evitar sanciones en el MIO es muy sencillo. Foto: Alcaldía de Cali

La actualización de los valores se da debido a que las sanciones están calculadas sobre salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), por lo que cada incremento salarial modifica automáticamente el costo de los comparendos y multas contempladas por las autoridades.

Sin embargo, colarse no es la única conducta castigada dentro del MIO. Dañar puertas, forzar mecanismos de acceso o afectar elementos estructurales de estaciones y buses articulados puede derivar en multas de hasta 933.808 pesos, equivalentes a 16 SMDLV.

Las sanciones aumentan todavía más cuando se presentan daños contra sistemas de emergencia o señalización. Alterar alarmas, destruir mapas, afectar botones de emergencia o intervenir elementos de seguridad puede generar multas de hasta 1.867.616 pesos, una de las cifras más altas contempladas actualmente dentro del sistema.

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Las autoridades también recordaron que existen sanciones para usuarios que consuman alimentos, bebidas alcohólicas o cigarrillos dentro de buses y estaciones cuando esté prohibido. Estas conductas generan multas cercanas a los 233.452 pesos. La misma sanción aplica para quienes empujen a otros pasajeros, irrespeten filas o no permitan el acceso prioritario a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Otro de los puntos que más llamó la atención dentro de la actualización tiene relación con el transporte de mascotas. El Manual de Convivencia del MIO únicamente autoriza el ingreso de perros y gatos en horarios específicos y bajo condiciones determinadas, como el uso obligatorio de contenedores especiales. Quienes incumplan estas normas también pueden recibir multas equivalentes a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes.

El Masivo Integrado de Occidente MIO es el sistema de transporte masivo de Cali . Foto: Bernardo Peña

Aunque varias de las conductas derivan directamente en sanciones económicas, Metro Cali aclaró que algunas faltas continúan manejándose bajo esquemas pedagógicos. Entre ellas aparecen no ceder las sillas azules prioritarias, generar ruido excesivo o realizar ventas ambulantes dentro de buses y estaciones.

Las autoridades caleñas han insistido en que el objetivo principal de estas medidas es reducir los daños a la infraestructura del sistema y mejorar la convivencia entre usuarios. Durante los últimos años, Metro Cali ha reportado reiteradamente afectaciones en puertas automáticas, torniquetes, estaciones y buses articulados debido a actos vandálicos y evasión del pago del pasaje.